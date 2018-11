'Inseminación natural': los hombres que ofrecen su esperma a cambio de sexo

Cada día hay más mujeres que deciden ser madres solteras. Solo en España, el porcentaje de hijos nacidos de madres no casadas ha pasado del 30,25% en 2007 a un 45,88% en 2016, según el INE. Muchas de ellas tienen descendencia con un hombre, aun sin pasar por el altar, pero otras muchas decide enfrentarse solas al reto de la maternidad.

Y para ello, la mayoría recurre a la inseminación artificial. Desde Quirón apuntan que esta suele ser la primera elección en féminas menores de 35 años, siendo la segunda (desde los 36 a los 40) la fecundación in vitro. Si la futura madre tiene más de 40, ya se recurre a donación de óvulos, un mercado que está siendo muy rentable en nuestro país para clínicas de reproducción asistida.

Cada vez hay más los hombres que ofrecen en internet su esperma, pero solo a través del sexo

Este auge se debe a que las mujeres están tardando mucho más que antes en ser madres. Según un reciente informe de Eurostat, que recoge datos de natalidad de los países de la Unión Europea del año 2016, España es el país con menor tasa de fertilidad del continente, pues el número de nacimientos por mujer es de 1,34 hijos, frente al 1,6 de la media europea.

¿La consecuencia directa? El significativo aumento de los tratamientos de congelación de óvulos.La Sociedad Española de Fertilidad indica que en 2014 se realizaron 3.601 extracciones de óvulos, y en 2015, 4.577: un 27% más en apenas doce meses.

No obstante, hay muchas mujeres que quieren se madres pero no se sienten cómodas o no quieren/pueden recurrir a estos tratamientos. Y aquí es donde entran en juego los hombres que ofrecen en internet su esperma... a cambio de sexo.

Esperma a cambio de sexo

Numerosas mujeres quieren ser madres pero no tienen pareja, y no están dispuestas a recurrir a tratamientos médicos para quedarse embarazadas, como los anteriormente descritos. Entonces buscan hombres que las inseminen "de forma natural".

En páginas web como Craigslist, una especie de Mil Anuncios, se encuentran las mujeres que desean quedarse encintas y los hombres que "ofrecen su esperma" a cambio de sexo.

Yo hago esto por el placer de tener relaciones sexuales sin protección, porque realmente es otro nivel Terry, 'inseminador natural'

A pesar de que los hombres afirman que simplemente están interesados en ayudar a las futuras mamás a concebir, casi todos aseguran que en realidad lo hacen para mantener relaciones sexuales sin protección, recoge la periodista Samantha Rea, en 'Metro'.

Ella se entrevistó con un donador de esperma llamado Terry, de 39 años, quien afirma haber tenido relaciones sexuales con una ama de casa mientras su esposo todavía estaba en la casa.

También contó que había mantenido relaciones con una mujer homosexual cuya pareja pensaba que estaba utilizando la inseminación artificial para tener un bebé.

Terry es claro: hace esto por "el placer de tener relaciones sexuales sin protección", porque realmente "es otro nivel".

Anuncios en internet

Otro de los hombres tiene colgado el siguiente anuncio en internet, con el que espera atraer a mujeres extranjeras que estén en Reino Unido: "¿Quieres un bebé británico? ¿Alguna turista en Londres que desee quedarse embarazada por un hombre británico? Estaré dispuesto a quedar contigo varias veces mientras estés en la ciudad hasta que alcancemos nuestra meta". Ver para creer.

Ninguno de los hombres que ofrecen su esperma está interesado en contribuir financieramente a la educación del niño, a pesar de que las leyes del Reino Unido así lo exigen.

Me encanta el sexo. Y de esta forma mato dos pájaros de un tiro. Tengo relaciones y ayudo Greg, 'inseminador natural'

Un hombre de 41 años dijo al respecto que "es solo un regalo diferente", y que "por eso no piensa contribuir" con dinero.

Otro de los 'donantes', afirma que le "excita dejar embarazada a una extraña" y que siempre le hace "feliz tener sexo con cualquier mujer".

Un tal Greg cuenta lo siguiente: "Lo hago porque me gusta la idea de ayudar a una mujer a quedarse encinta". Sin embargo, se niega a seguir el camino de la inseminación artificial: "Me encanta el sexo. Y de esta forma mato dos pájaros de un tiro. Tengo relaciones y ayudo".

Sin duda, esto de la "inseminación natural" es una tendencia a la que tenemos que seguirle la pista.

¿Qué opinas de todo esto, lector? ¿Te parece bien, mal, regular?