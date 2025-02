Un infierno para los vecinos de Castellón: 150 kilómetros de coche para una pegatina de la ITV

Pasar la ITV es un trámite que a ningún conductor le gusta, sobre todo a los que tienen un coche con más de 10 años de antigüedad, ya que hay pasarla cada año. El proceso es sencillo, vas a Google y pones "cita itv + nombre de tu ciudad", entras a la web, reservas un día y listo. Un proceso que puede parecer fácil pero que se ha convertido en un quebradero de cabeza para los vecinos de Castellón de la Plana.

La denuncia de un vecino en redes sociales

Un vecino de Castellón, ha aprovechado sus redes sociales, para denunciar algo que lleva tiempo ocurriendo en Castellón con la ITV. "En Castellón todo el mundo anda con la itv caducada y lo cierto es que, lo digo por experiencia, conseguir una cita a veces se convierte en una carrera de obstáculos". La dificultad para conseguir una cita para hacerle el temido "examen médico" a los vehículos se ha convertido en imposible, según comenta este vecino, quien afirma que muchos conductores están "circulando con la etiqueta caducada".

El viaje de este vecino para pasar la ITV

Los vecinos de Castellón han tomado alternativas ante la imposibilidad de conseguir una cita para pasar la ITV a sus vehículos. Así, muchos han tomado el "atajo" de ir hasta poblaciones cercanas como Teruel o Tarragona, las cuales se encuentran a unos 150 y 180 kilómetros, respectivamente. "No hay citas disponibles. La gente se desplaza a Teruel o Tarragona", comenta. Quien además añade otra fórmula o idea: aprovechar un viaje a otro destino para pasarla allí, ya que en algunos lugares no hace falta la famosa cita previa: "Este año aproveche un viaje y la pasé en una itv en la que no hace falta pedir cita previa. Ya veremos la próxima. Igual empiezo a acostumbrarme a ir con la itv caducada", termina el vecino castellonense.

Desde Vozpópuli hemos simulado una reserva para la ITV en Castellón de la Plana, y la primera cita disponible es para el 7 de abril, lo que significa casi 2 meses para tener una cita.

Calendario de febrero / ITV en Castellón

Calendario de marzo / ITV en Castellón

Calendario de abril / ITV en Castellón

En otras estaciones como la de Vinaroz, el primer dia disponible para sacar cita es el 7 de abril, mientras que en Villarreal, su estación no tiene citas disponibles por el momento.