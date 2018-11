Cómo saber si tu pareja te es infiel: diez señales claras de que te pone los cuernos

Notas a tu pareja rara últimamente. No sabes muy bien qué le ocurre. Empiezas a pensar que su comportamiento extraño es debido a una tercera persona. Infidelidad. Cada día que pasa lo tienes más claro. No obstante, aún no tienes pruebas evidentes de que te esté poniendo los cuernos con otra persona.

Bueno, no te preocupes, querido lector. Hay signos que delatan a todos los infieles. Si de verdad quieres descubrir si tu pareja tiene una aventura o un amante, sigue leyendo. Si no, mejor sal ya de la página. Ya sabes que ojos que no ven, corazón que no siente.

Un consejo no solicitado: confía siempre en tu intuición. Las dudas no aparecen por sí solas

Si al llegar al final del artículo sigues teniendo dudas, te ofrecemos un consejo no solicitado: confía en tu intuición. Las dudas no aparecen por sí solas. Además, la clave de que funcione correctamente una relación se basa en la confianza mutua. Si has llegado hasta el punto de buscar en internet "signos de infidelidad", mal plan.

Déjalo, o háblalo seriamente. Confía siempre en tus sentimientos y en lo que es mejor para ti. Y piensa que hay muchos peces en el mar y que muchas veces hay que echarle valor para dejar algo que no te hace feliz del todo.

Dicho esto, vamos a lo que hemos venido: estas son las señales que delatan a todo infiel:

1) Está distante

Uno de los signos más claros de infidelidad es la distancia emocional que muestra la persona que engaña a su pareja. De repente está retraído o deprimido. No tiene nada que contar, habla lo justo y necesario y parece que no le importa cómo le ha ido el día siquiera a la persona con la que comparte techo.

Los infieles pasan de ser individuos atentos, cercanos y confiables a todo lo contrario. Si has notado que tu amorcín últimamente está distante, no te escribe/mira/toca como antes, cuidado.

Y, ojo, esta distancia el infiel no la tiene con la gente que hay a su alrededor. De hecho, al revés: se vuelve más amoroso con los otros que le rodean, ya sean amigos, compañeros de trabajo, padres o hijos.

2) Todo le parece mal

Se enfada o critica todo. Incluso puede llegar a ser bastante cruel con sus comentarios. Siempre tenéis la misma rutina y de pronto le parece mal. O quizá la serie que estabais viendo juntos ahora le aburre y prefiere estar con el móvil o ensimismado en "sus" cosas.

Se enfada o critica todo, e incluso puede llegar a ser bastante cruel con sus comentarios

Si has notado que últimamente tu pareja gruñe por todo lo que antes le gustaba, y no acepta ningún plan nuevo, hay muchas probabilidades de que te la esté pegando.

3) Cree que le controlas

El tercer punto en la lista de los signos de infidelidad tenemos el tema del control. A menudo los infieles se quejan de que su pareja les controla, cuando ellos mismos son los que están intentando controlar todo su alrededor para que no les pillen.

Ten claro, lector, que los que engañan tienen un gran estrés: a los nervios de que no le descubran el affaire se suman los clásicos miedos y remordimientos. No obstante, esto es algo que llevan muy bien los que ya han puesto los cuernos más de una vez.

Así que si empiezas a notar que tu pareja siente que le controlas, o que de repente le sienta mal que le preguntes qué hace o a qué hora va a llegar a casa, mal plan.

4) Piensa que tú eres infiel

Ya lo decía Maluma en una de sus canciones, "si lo haces, lo imaginas". Los infieles creen que su pareja le pone los cuernos, y hacen muchos comentarios al respecto o de pronto muestran celos con la gente que rodea a su amor.

Los infieles creen que su pareja le pone los cuernos, y hacen muchos comentarios al respecto

Si últimamente has percibido que tu pareja está preocupada por si te arreglas diferente, por con quién sales, por quién te escribe o tiene celos de alguien que te rodea... desconfía. El ladrón piensa que todos son de su condición, no lo olvides.

5) Ha cambiado de hábitos

La cuarta señal y una de las más claras es que ha cambiado de hábitos. Por ejemplo, ahora sale más tarde del trabajo, tiene muchos viajes, se ha apuntado al gimnasio o tiene un nuevo grupo de pádel. Raro, raro, amigo.

Además, y lo que es peor, no se da cuenta de que cada vez pasa menos tiempo contigo, incluso parece que le da igual. "Así son las cosas, amor". Huye.

6) Se arregla más

Tu pareja ahora le presta especial atención a su apariencia. Se compra ropa nueva, ha adelgazado, se arregla más, va al gimnasio, se mira más en el espejo... Son signos claros de que le gusta alguien, y de que ese alguien no eres tú.

7) Tiene nuevos gustos

Tu amorcín tiene ahora más energía por la vida en general. Hace cosas nuevas, escucha música diferente y tiene interés repentino por un pasatiempo o deporte que antes no sabía ni que existía.

Le preguntas por ello y te responde con titubeos o directamente miente: "No, es un libro del que me ha hablado Fulanito..." o "siempre me ha gustado el flamenco" son frases que te ponen en alerta. Sabes que no es así. Cuando uno es infiel suele sentir devoción por los intereses de su nueva ilusión, y quiere participar en ellos.

8) Tiene cuidado con el móvil

Nunca ha sido celoso con su smartphone pero desde hace semanas que se pone tenso cuando vibra o sonríe a la pantalla de forma extraña. También lo pone boca abajo cuando estás al lado o se pone nervioso y lo bloquea si te acercas. Si es así, tenlo claro: al menos microinfiel está siendo, es decir, cuando una persona siente deseo o atracción por otra, tontean, hablan, pero no ha pasado a nada carnal.

Nunca ha sido celoso con su smartphone pero desde hace semanas que se pone tenso cuando vibra

Una cosa que hacen muchos infieles es silenciar conversaciones de WhatsApp, Twitter o Instagram, para que no les salen los avisos en la pantalla. No te decimos que mires su móvil, ni mucho menos, que además es delito, pero si percibes que de pronto tiene cinco notificaciones nuevas y que ninguna ha saltado en pantalla puede ser por dos razones: es su amante o un grupo que tiene silenciado.

9) Pide más privacidad

Desde hace unos días tu pareja tiene una necesidad obsesiva de "privacidad" y de quedarse despierto hasta las tantas de la noche para trabajar en el ordenador o leer en el móvil. Y lo que es más sospechoso: no te da explicaciones de en qué está haciendo.

Todo eso crea un abismo entre vosotros difícilmente superable, y puede ser un signo irrefutable de infidelidad, ya que los que ponen los cuernos suelen necesitar aislarse de su pareja lo máximo posible.

10) El sexo es diferente

Otros signo de infidelidad incluye notar algo diferente la vida sexual de ambos. Puede ser que haya ido a mejor o a peor. O que antes fuese muy abundante y ahora escasa, o al revés. Este es un signo claro de que tu pareja no se acuesta solo contigo.

Los infieles siempre modifican la actitud sexual que tienen hacia su pareja: unos muestran más interés y otros menos

Los infieles no reaccionan igual con el tema sexual: unos se sienten culpables así que muestran más deseo, otros de pronto no sienten atracción por su pareja, los hay que siempre están cansados, hay otros que de pronto quieren probar cosas nuevas... Ahí ya juega tu intuición, lector.

Y hasta aquí. ¿Te hemos sacado de dudas? ¿Crees que nos falta alguna señal? Cuéntanoslo.