Así es el nuevo (e impresionante) hotel de Hard Rock en forma de guitarra que podría llegar a España

El grupo Hard Rock última la fase final del Hotel Guitarra, un impresionante complejo hotelero en Fort Lauderdale (Florida, EEUU) cuyo edificio principal tiene la forma de una guitarra y en cuyo interior todo ha sido diseñado "a lo grande".

"¿Quién construye algo así? Todo esto es a lo grande y es lo queremos", ha dicho Drew Schlesinger, vicepresidente de operaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

El impresionante hotel, en el tramo final de su construcción, abrirá al público el próximo 24 de octubre con intención de convertirse en un icono arquitectónico del sur de Florida, y bajo la particularidad de ser el "primer edificio guitarra de todo el mundo".

Con 638 habitaciones distribuidas en 35 plantas, el edificio principal ofrece cuartos desde 250 y 500 dólares, (224,5 y 449 euros) dependiendo de la temporada, aunque la intención de sus propietarios, los Indios Seminoles de Florida, es crear un opulento lugar dirigido a los bolsillos más exigentes.

Suites de lujo de 370 metros cuadrados

Los ideólogos de esta obra arquitectónica diseñaron las suites más exclusivas dispuestas sobre una superficie que supera los 4.000 pies cuadrados (370 metros cuadrados), con dos salas de estar, tres habitaciones, jacuzzi, una cocina en dos niveles y, algunas hasta con piscina privada.

"En el piso 33 estamos creando un espacio súper privado que será nuestro casino, al que se podrá acceder únicamente por invitación. También habrán 21 restaurantes y bares que abarcarán toda la gastronomía del mundo", agregó Schlesinger.

Con una inversión de 1.500 millones de dólares, (1.347 millones de euros) el ejecutivo avisa que todo lo construido se ha hecho "pensando en grande", por lo que no es de extrañar que por ejemplo una de las piscinas del complejo tenga un tamaño superior a tres campos de fútbol.

"Es un centro del entretenimiento y se podrá hacer todo lo que puedas imaginar", prometió Schlesinger.

Con forma de guitarra

La estructura principal, que simula la caja de resonancia de una guitarra, fue una de las cosas más complicadas a la hora de acometer la obra.

"Tienes que pensar en la distribución del agua, de la electricidad, de los balcones y de cómo se compensa el peso. Diseñar algo así tomó mucho tiempo", reconoció el ejecutivo.

Lo primero que encontrarán los visitantes que entren al interior de este nuevo complejo hotelero será una zona llamada "Oculus", diseñada por WET, la misma compañía que creó el emblemático espectáculo de agua, música y color en los exteriores del hotel Bellagio de Las Vegas (Nevada).

"A través de la computadora se crearán algunos efectos con agua con los que se podrán ver formas de un pájaro, un árbol, notas musicales o incluso a Elvis Presley tocando el piano", promete el directivo.

Otro de los secretos que esconde esta nueva construcción, después de dos años y medio de obras, es el vidrio que recubre toda la estructura y que en realidad es una pantalla LED que servirá para proyectar contenido audiovisual en toda su superficie.

"Seremos capaces de proyectar en las cuatro caras del edificio la final del SuperBowl o un concierto que se esté ofreciendo aquí, por ejemplo", remarcó Schlesinger.

Marron 5 en la inauguración

Maroon 5 será el primer grupo musical que cantará en su noche inaugural, prevista para el 24 de octubre, aunque otros artistas como Sting serán parte de la programación del hotel, para el que ya se pueden hacer reservas.

"Hay mucha expectación y curiosidad por saber qué es lo que se ha construido aquí", admite el máximo responsable de operaciones sobre el que es el primer edificio con forma de guitarra, pero no será el último.

Schlesinger avanzó que ya se están erigiendo otros complejos de este tipo en ciudades como Tarragona (España), Cabo San Lucas (México) y en Japón.

"Tenemos cuatro o cinco acuerdos con otras ciudades del mundo para expandir este mismo proyecto en otros puntos del planeta", puntualizó.

Según el vicepresidente de operaciones, los responsables del Hotel y Casino Hard Rock Seminole quieren seguir desarrollando proyectos de ocio en Fort Lauderdale y la vecina ciudad de Hollywood en un futuro cercano.