Importantes cambios en la renovación del DNI: claves y requisitos

La renovación del Documento Nacional de Identidad -DNI- ha sido hasta ahora algo tedioso y complejo. Los pasos a seguir eran múltiples: desde la búsqueda de una comisaría donde poder llevar a cabo las gestiones hasta la reserva con suficiente antelación, ya que en grandes urbes y lugares concurridos es, en ocasiones, todo un reto conseguir hora para poder renovar el documento. Además, era necesario acudir previamente a un estudio fotográfico -o como hacen muchos, a un fotomatón- para hacerse con la foto que le acompañará durante los próximos años. Pero ahora, las autoridades advierten que todo esto podría llegar a su fin.

La llegada de las nuevas tecnologías permite la agilización y aceleración de procesos como este, reduciendo así los tiempos de espera. De esta manera, el DNI Exprés -así es como se llama- comienza a funcionar en España, y no es más que un método en el que no hace falta estar frente a frente con un agente para seguir todos los pasos, sino que el interesado lo hará por sí mismo en una cabina. La automatización crea opiniones positivas, pero también negativas, sobre todo entre los más mayores, que prefieren hacerlo con alguien que sí les pueda guiar. Aún así, es necesario cumplir cinco requisitos para poder utilizar el DNI Exprés.

Cinco requisitos

La cabina en la que se desarrollará el trámite recibe el nombre de Módulo de Expedición Múltiple, y ya se instala progresivamente en diversas comisarías del país. Se trata de cabinas dobles que, además de agilizar el proceso y devolver el DNI renovado al instante, será posible pagar con tarjeta, reloj o móvil inteligente. Así, la medida continúa evolucionando hacia lo digital, dando de lado también al dinero en efectivo, cada vez de más capa caída aunque aún lejos de desaparecer. Además, será posible sacar la foto y obtener las huellas dactilares en ese mismo momento. De igual manera, hay cinco requisitos que es imprescindible cumplir:

• Debe haber un márgen de 180 días o menos hasta la caducidad del DNI

• No debe haber cambios en el domicilio actual

• La renovación no debe ser por robo o pérdida del documento

• El chip del DNI actual no debe estar dañado

• Las huellas dactilares deben leerse correctamente

De esta manera, en Madrid ya hay 22 lugares donde es posible la expedición del DNI Express. Entre ellos se encuentran Aranjuez, Alcalá de Henares, Coslada-San Fernando, Alcorcón, Getafe, Leganés, Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón, Móstoles y Fuenlabrada. Además, en esta lista también se encuentran distritos como Arganzuela, Chamartín, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Moratalaz o Puente de Vallecas.