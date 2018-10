Un hombre se niega a sentarse al lado de una mujer negra en un vuelo: "Si no te vas, te empujo yo"

Los ataques racistas continúan protagonizando escenas entre los ciudadanos que cogen medios de transporte para viajar. Sin embargo, se incrementa la cifra de personas que lo denuncia o lo graba para hacer públicos estos comportamientos. En el último, ocurrido el pasado sábado, se ve cómo un hombre de avanzada edad no quiere sentarse al lado de una mujer negra en un avión, a la que lanza insultos para que abandone el asiento.

En un vuelo que conectaba Barcelona con Londres (Reino Unido), una mujer se dirigió a su asiento en el avión. A su llegada, el hombre que ya estaba ocupando su lugar en la ventanilla, no quiso sentarse a su lado y la insultó con apelativos como "vaca" o "fea", además de repetir la palabra "black" ("negra"). El hombre llegó a afirmar que la mujer apestaba y la impuso que se fuera, que no quería verla. "Si no te vas a otro asiento, te empujo yo", espetó.

El señor, lejos de calmarse, a pesar de que varios viajeros trataron de ayudar a la mujer, continuó señalándola por su color de piel. "No me hables en un puto idioma extranjero", dijo.

La aerolínea que presenció la actuación de este hombre ha salido malparada. Ryanair, de nuevo, está en el centro de la polémica, esta vez por su actitud frente a este ataque.

Uno de los azafatos se acercó al asiento y después de tratar calmar la situación cambió a la mujer de lugar. La aerolínea ha comunicado a través de las redes sociales que está al tanto del vídeo y que han "reportado el hecho". La compañía ha iniciado una investigación junto con la policía, han dicho.

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police