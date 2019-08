Un avión aterriza en Valencia con fuego en el motor, causando 19 heridos leves

Diecinueve personas han resultado heridas leves después de que un avión de la compañía British Airways haya aterrizado en el aeropuerto de Manises (Valencia) con fuego en uno de los motores, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno y del Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Tres de los heridos leves lo han sido por intoxicación por humo y han sido trasladados a un hospital, y el resto ha sido atendido en el propio aeropuerto por causas como rozaduras o crisis de ansiedad, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Según el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, esta tarde ha recibido una notificación sobre que se había detectado fuego en uno de los motores de un avión al aterrizar, aunque a la llegada de los bomberos no había fuego, solo humo.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairwayspic.twitter.com/NT4Gtme9kl