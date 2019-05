Hazaña en Birmania: un piloto salva a los 89 pasajeros de un vuelo al aterrizar sin las ruedas frontales

Un experimentado piloto de la aerolínea nacional birmana ha conseguido salvar este domingo las vidas de los 89 ocupantes - 82 pasajeros más siete tripulantes - del aparato, un modelo Embraer, tras efectuar con éxito un aterrizaje de emergencia sin el tren frontal.

El vuelo UB103 estaba completando un recorrido desde Rangún a Mandalay cuando el piloto, también instructor de vuelo, descubrió que el tren de aterrizaje delantero estaba bloqueado, por motivos bajo investigación.

#MNA (Embraer 190) #Yangon-#Mandalay this morning, landing at the #Mandalay airport - Nose Lansing Gear failure on landing. Flight Capt. has done the amazing job. #Myanmarpic.twitter.com/7dDzSIs13V