¿Cuánto hacen el amor los casados? Toda la verdad sobre el sexo tras el matrimonio

Suele ocurrir: te casas y de repente 'lo mucho' cansa. Dejas de hacer el amor con tu pareja y de experimentar en el sexo. Es cuando, a veces, surgen las infidelidades o las rupturas.

No obstante, hay muchos matrimonios que no quieren romper, pero sienten que no están dando la talla en el terreno sexual. No saben si lo hacen mucho, poco o nada. ¿Cuánto es "lo normal"? ¿Con qué frecuencia practican sexo las parejas consolidadas?

O puede suceder al revés: gente que piensa que lo hace mucho. Como el sexo sigue siendo un tema tabú, lamentablemente, las personas se expresan a través de los foros y redes sociales, donde pueden guardar el anonimato.

¿Cada cuánto lo hacen los casados?

En esta ocasión, una mujer ha abierto un hilo en 'Reddit' para consultar con los usuarios justo esto: la frecuencia con la que ellos, los casados, mantienen relaciones sexuales.

"Mi marido y yo llevamos casados tres años, y realmente no he notado ninguna disminución en nuestra vida sexual, a pesar de que las personas siempre bromean o nos advierten de que el matrimonio termina con el sexo. No obstante, me gustaría saber cuánto tiempo lleváis casados y con qué frecuencia mantenéis relaciones", pregunta ella.

Seguidamente, añade que como su marido es militar, pues lo hacen solo cuando está en casa, que es de seis a diez veces por semana. "Me preguntaba qué parte de nuestra libido se debe a que él esté fuera periódicamente y si follamos como conejos o no", añade.

Recogemos algunas de las respuestas:

"Tres por semana"

"Al menos una vez los fines de semana y aproximadamente dos veces durante la semana, de media. Realmente depende de lo cansados que estemos cuando llegamos a casa. Algunas semanas no tenemos nada", cuenta un usuario, que lleva casado ocho años.

"Todos los días"

"Tengo 27 años y mi mujer 31, y tenemos tres hijos. Nuestro décimo aniversario es el mes que viene. Lo hacemos todos los días. Alguna noche no pero vamos, casi casi todas. Una vez ella estaba enfadada y no lo hicimos durante casi dos semanas. Lo pasé mal", cuenta otro.

"Cuatro a la semana"

"Sin hijos, casados desde hace cinco años. Tenemos relaciones sexuales unas cuatro veces a la semana. Llevamos juntos, en total, ocho años".

"Dos al mes"

"Casado desde hace un año. Dos veces al mes".

"Tres o cuatro a la semana"

"Seis años casados, dos hijos y un tercero en camino. Relaciones sexuales reales: tres o cuatro veces a la semana cuando no está embarazada. Durante el embarazo (como ahora), una o dos veces a la semana".

"Una vez por semana"

"Casada desde hace cinco años. Tenemos relaciones sexuales una vez a la semana".

"Cinco al año"

"Lamentablemente estamos en un patrón de aproximadamente cuatro a cinco veces al año. Llevamos juntos 3,5 años. Los embarazos y los bebés han matado nuestra vida sexual. Y si por mí fuera lo haría a diario".

"Una o dos al día"

"He estado casado con el amor de mi vida, mi bella esposa Julia, por un poco más de 13 años, y lo hemos hemos estado haciendo una o dos veces al día durante mucho tiempo", narra un divorciado.

"Una o dos por semana"

"Casados desde hace siete años, y tenemos gemelos de cuatro años. Tenemos sexo una o dos veces por semana".

"Casi a diario"

"Tenemos relaciones sexuales casi todos los días, estamos juntos. A veces no estoy de humor, pero de todos modos, siempre termino poniéndome de humor. Y estoy de mejor humor después", cuenta una mujer.

Y tú, lector, ¿estás casado? Si es que sí, ¿crees que tienes suficiente sexo?