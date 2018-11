Ocho hábitos diarios que siguen las personas exitosas y millonarias

¿Qué hacen las personas millonarias? ¿Por qué son ricas y nosotros no? ¿Acaso siguen una rutina diferente? Pues sí, amigo: los individuos eficientes y exitosos hacen una serie de cosas al día.

Aunque no sabemos si fue primero el huevo o la gallina, no está de más conocer un poco más a esos seres humanos. Tom Corley, en su libro 'The Daily Success Habits of Wealthy Individuals', desgrana algunos de los hábitos que siguen los millonarios.

Lo primero es coger una hoja en blanco y apuntar lo que creemos que hacemos mal todos los días

En realidad, si te fijas bien, no son tan complicados de imitar. Podíamos ir asumiendo ya que no nos va a tocar la Lotería –mejor prevenir que curar– e ir implantando estos hábitos en nuestro día a día (o no):

1) Destierran lo malo

La diferencia entre la gente que tiene éxito y el resto radica, sobre todo, en sus prácticas diarias. Corley asegura que los ricos tienen muchos hábitos buenos y casi ninguno malo.

En su libro, el experto recomienda que cojamos una hoja en blanco y que apuntemos lo que creemos que hacemos bien repetidamente todos los días, y lo que hacemos mal. Verlo reflejado claramente en una lista, y hacerlo por escrito, nos revelará todo lo que hemos de cambiar.

2) Saben decir 'no'

Las personas ricas entienden que su tiempo es valioso, y saben que para lograr sus objetivos tienen que decir 'no' a muchas cosas.

Los exitosos saben que tienen una cantidad de tiempo muy limitada, y que las horas que pasan trabajando se gastan mejor cuando se enfocan en sus tareas.

Las personas ricas saben que para lograr sus objetivos tienen que decir 'no' a muchas cosas

Ya lo dijo Warren Buffett: "La diferencia entre las personas exitosas y las realmente exitosas es que las segundas dicen que no a casi todo".

3) Madrugan

Según Laura Vanderkam, experta en gestión del tiempo, un 90% de los ejecutivos se levantan antes de las 6 de la mañana los días de diario. O incluso antes, como el director general de Disney, Bob Iger, que amanece a las 4:30 de la mañana para leer.

4) Refuerzan sus relaciones

La gente exitosa está siempre rodeada de personas. Los ricos saben que el éxito rara vez llega solo, por eso pasan parte de su tiempo estableciendo contactos con otros, que les ayudan a alcanzar sus objetivos. Vamos, lo que se conoce como 'networking'.

Puede parecer un poco 'mal' la idea de utilizar a las personas para alcanzar el beneficio propio, pero no tiene por qué ser así: muchas personas exitosas se relacionan no solo para lograr su propio éxito, sino también para ayudar a otros a alcanzar sus metas. En este sentido, se trata de construir una comunidad de personas orientadas a conseguir objetivos en lugar de crear una especie de red de favores.

El 79% de las personas ricas dedica aproximadamente cinco horas al mes a establecer contactos con otros

Corley asegura que el 79% de los ricos dedica, aproximadamente, cinco horas al mes a establecer contactos con otros. Lo cual, incluso para los introvertidos, no parece ser una cantidad de tiempo irrazonable.

5) Leen mucho

Las personas exitosas leen 30 minutos o más cada día, lo que puede aumentar sus conocimientos.

Como ejemplos tenemos a Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett o Elon Musk, que leía cuatro horas diarias cuando era pequeño.

6) Acaban lo que empiezan

Los exitosos no son procrastinadores. Al revés: no dejan para mañana lo que pueden hacer hoy.

Corley dice que cuando nos pase, cuando pensemos en dejar algo "para después", pensemos: "No, hay que hacerlo ahora mismo". Y si no funciona, que lo repitamos hasta cien veces.

7) Son positivos

Aunque no sabemos si son positivos porque les va todo bien o porque se han entrenado para ser así, lo cierto es que aquellos que tienen dinero y éxito suelen ser entusiastas, energéticos y felices.

8) Se fijan metas

Los ricos no son más afortunados que nosotros y, al menos en algunos casos, tampoco necesariamente más inteligentes. Su éxito radica, sobre todo, en que se establecen metas y trabajan duro para alcanzarlas.

Las personas ricas son más propensas a hacer listas de tareas y a planificar sus vidas con un calendario

Algunos estudios han demostrado que las personas ricas son más propensas a hacer listas de tareas y planificar sus vidas con un calendario.

En resumen, no lo dejan nada a merced de la suerte, y saben que trabajar más duro en algo no será rentable si no hay un plan o una meta que seguir.

Y tú, lector, ¿sigues alguno de estos hábitos? ¿Vas a cambiar algo tu vida tras leer esto?