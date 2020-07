Una pedida de mano, un piano y un atropello: la trágica muerte de 'Peke' y Jessi

En la noche del pasado domingo se celebró una fiesta de pedida en El Álamo (Madrid) entre dos clanes familiares, unos provenientes de los barrios madrileños de Vallecas y Moratalaz y otros del asentamiento de Navalcarnero.

La celebración acabó en una reyerta, con un primer atropello con al menos tres heridos, entre ellos un niño. La Guardia Civillocalizó hace dos días el vehículo con el que se realizó este primer arrollamiento.

Posteriormente, ya en la madrugada del lunes, un segundo atropello mortal en el kilómetro 6 de la M-404, se saldó con dos víctimas mortales y dejó grave en el hospital a una joven de 18 años.

Los fallecidos son una pareja de jóvenes de Vallecas, Antonio 'Peke' Hag, de 28 años, y Jessica Márquez, de 27 años, que acudieron como invitados a la fiesta de pedida y tenían cuatro hijos, según han declarado sus familiares.

Mientras que el dueño del bar y los familiares han explicado que la pelea se originó por la música que se estaba poniendo en la fiesta, los investigadores no descartan que además de ese problema hubiera desavenencias previas entre los clanes "Uno quería apagarlo y el otro quería seguir tocando un piano que había allí. Empezaron a discutir. Que te empujo, que no me empujes. Que vamos a la calle y lo arreglamos. Así es como pasó, todo por una tontería", afirma Adolfo, propietario del bar a una emisora de radio según La Voz de Galicia

Encontrado el vehículo utilizado en el atropello

La Guardia Civil ha localizado escondido en la M-404, en el remolque de un camión de reparto de cerveza, el vehículo que presuntamente pudo utilizarse en el atropello mortal, según informa EFE.

En la tarde de este miércoles fue localizado este coche, un BMW de color negro, en el kilómetro 15 de la M-404, entre los municipios de El Álamo y Serranillos del Valle, oculto en el interior de un remolque de un camión, según informa el instituto armado.

Los investigadores analizan ahora el turismo encontrado y recaban pruebas para comprobar su relación con el atropello del pasado lunes, aunque, en principio, tanto el color como el modelo concuerdan con la versión que apuntan los testigos del suceso.