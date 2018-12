El gesto de un diputado de Podemos a otro del PP: "Es usted una buena persona"

"No sé si me voy a arrepentir de lo que voy a decir". Así comenzó este miércoles su intervención en el Congreso el diputado de Ahora Podemos Alberto Rodríguez. No obstante, el mensaje que ha querido dar ha sido del todo inusual dentro de la política. Rodríguez ha lanzado todo tipo de halagos al popular Alfonso Candón, que abandona el Hemiciclo para formar parte del Parlamento andaluz.

"Nunca pensé que fuera a decirle algo así a alguien y menos a un diputado del PP, pero creo que lo vamos a echar de menos", afirmó Rodríguez. Pero el mensaje del de la formación morada no quedó ahí: "Le voy a decir algo, que creo que es de las cosas más bonitas que se le pueden decir a alguien y es que usted una buena persona". No solo eso, Rodríguez aseguró que Candón "le pone calidad humana" a la Cámara.

El diputado de Ahora Podemos repitió que van a echar de menos al popular y la respuesta de todas las bancadas fue la misma, aplausos, en especial del protagonista.