El Fuenlabrada dice ahora que "no renuncia" a disputar el 'playoff' de ascenso a primera por el coronavirus

Tras varios días de polémica y después de confirmar 28 casos positivos por coronavirus, LaLiga ha informado que el CF Fuenlabrada había renunciado a jugar el partido aplazado contra el Deportivo de la Coruña y, por tanto, a disputar el 'playoff' de ascenso a primera división, por lo que será el Elche quien ocupe la sexta plaza y dispute la promoción.

En un comunicado, el equipo madrileño había informado este domingo que, por "responsabiliad" y "motivos sanitarios", había transmitido a LaLiga que consideraba "imposible" saber "cuándo y en qué condiciones podría jugarse el partido aplazado".

Momentos después, el organismo presidido por Javier Tebas ha agradecido el gesto del Fuenlabrada de renunciar a que se disputara el encuentro suspendido el pasado lunes en Riazor y ha confirmado que propondrá al Comité de Competición la suspensión del Depor-Fuenlabrada y que será el Elche el equipo que dispute el 'playoff' de ascenso junto a Zaragoza, Girona y Almería.

Sin embargo, en un nuevo comunicado de respuesta a LaLiga, el Fuenlabrada ha aclarado que "NO “renuncia” a jugar el partido ante RC Deportivo" y que "muestra su disposición a jugar en caso de que sea viable cuando sus jugadores estuvieran aptos".

Además, carga contra el organismo presidido por Tebas al entender que "no es el órgano competente único para tomar esta decisión". "La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD”, indica el club madrileño.

"El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos”, asegura el club fuenlabreño. "El CF Fuenlabrada no se considera fuera de 'playoff' y queda pendiente de la resolución del resto de órganos competentes. Sin descartar que la decisión pueda ser retrasar la disputa del partido a la primera semana de agosto”.

Deportivo y Numancia, a 2ªB

A expensas de la decisión del Comité de Competición, LaLiga da así por concluida la temporada regular en segunda división, con sólo el 'playoff' de ascenso por disputar. El Deportivo de la Coruña y el Numancia, que habían solicitado una liga de 24 equipos la siguiente temporada, descenderían definitivamente a segunda división B.

En su comunicado, "LaLiga valora y agradece la generosidad del CF Fuenlabrada y manifiesta su apoyo en estos duros momentos enviándoles todo el ánimo y deseando la pronta y total recuperación de todos los casos positivos relacionados".

No obstante, añade el organismo presidido por Tebas, este agradecimiento "no es óbice para que se continúe con el desarrollo del expediente disciplinario abierto desde LaLiga para el esclarecimiento de los hechos y cuya resolución depende del Juez de Disciplina Social de LaLiga" con respecto a los contagios detectados en el Fuenlabrada.