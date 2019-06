Frank Cuesta, cuando se cumplen 5 años del ingreso en prisión de Yuyee: "A veces es desesperante"

"Hoy se cumplen cinco años desde que Yuyee ingresó en prisión". Así comienza Frank Cuesta un vídeo, de apenas dos minutos de duración, en el que habla sobre la situación actual de su exmujer que todavía sigue retenida en Tailandia.

"Estamos en la misma situación", dice el mediático protagonista de Frank de la Jungla. "Ha habido mucha promesa y mucho trato, pero al final del día han pasado cinco años y ella sigue en prisión."

Yuyee Alissa Intusmith fue condenada a 15 años de prisión por el tráfico de 5 milígramos de cocaína. Una terrible pesadilla que comenzó en Tailandia hace ya un lustro y de la que la familia aún no se ha despertado.

Desde entonces, Frank Cuesta ha comenzado una auténtica cruzada para luchar por la libertad de su exmujer a través de medios de comunicación, embajadas, etc. Según su versión, el caso de Yuyee no es más que pura corrupción, pues, sostiene, no hay pruebas del delito. Eso, además de que se trata de una tremenda condena para la irrisoria cantidad de droga que supuestamente portaba.

"Seguimos luchando"

En el vídeo,Frank Cuesta recuerda que: "Seguimos intentando buscar la manera de que la dejen salir". Y añade: "¿Que cómo está? Imagina como puede estar una persona que lleva encerrada en un agujero de mierda cinco años".

"Sobrevive, vive, nos está costando mucho esfuerzo y mucho dinero mantenerla más o menos bien", dice el presentador visiblemente dolorido. "Son cinco años viendo a sus hijos crecer de mes en mes a través de un cristal. Ellos sufriendo desde pequeños y en unas condiciones que a veces te preguntas realmente si el ser humano es humano o qué es".

Además, reitera que son "cinco años muy duros para ella y para los niños. A veces es desesperante. Estás buscando soluciones y te encuentras gente que te dice, 'es tu exmujer, déjala, si ya estás divorciado'".

Por último, Cuesta aprovecha para agradecer el apoyo que durante todo este tiempo ha estado recibiendo tanto el como Yuyee.