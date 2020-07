Alarma por las fiestas coronavirus: premio para el primero que se contagie

La última moda en Estados Unidos es organizar fiestas coronavirus. Una locura que ha desatado las alarmas y la preocupación puesto que además el país lleva ya 129.947 muertos y 2.888.586 contagiados por el virus.

¿En qué consiste la fiesta Covid? Es un juego para contagiarse intencionadamente. Se organiza una reunión en la que se invita a personas contagiadas por la covid-19, -tras dar positivo en la prueba PCR-, para que se mezclen con personas sanas. El primero que demuestre, días más tarde, que se ha infectado, se lleva el premio, que es el bote del dinero recaudado, según informa la CNN.

En Tuscaloosa, Alabama, es el lugar donde varios estudiantes universitarios ya han celebrado fiestas de esta índole, que suelen ser clandestinas "Ponen dinero en un bote e intentan contagiarse con la covid-19. Quien se contagia primero, recibe el bote", ha reconocido Sonya McKinstry, una concejal de la ciudad a medios americanos.

Los crecientes contagios hacen que la gobernadora Kay Ivy extienda las órdenes de confinamiento.

"Podrían contraer el virus y llevarlo a casa con sus padres o abuelos"

"Este tipo de fiestas no tienen ningún sentido porque se hace de manera intencionada. Me pone furiosa por el hecho de que algo tan serio y mortal se dé por sentado. No sólo es irresponsable, sino que podrían contraer el virus y llevarlo a casa con sus padres o abuelos", ha señalado la concejal, tras indicar que ya se han llevado a cabo varios eventos de este tipo alrededor de la ciudad y que han sido descubiertos por los bomberos.

Randy Smith, jefe de bomberos de Tuscaloosa, aseguró que al principio pensaron "que era un rumor" pero decidieron investigar sobre ello. "No solo los consultorios médicos lo confirman, sino que el estado confirmó que también tenían la misma información".

El médico señala que "estaban emocionados al ser positivos y molestos al dar negativo"

El médico local Ramesh Peramsetty ha explicado en 'Tuscaloosa News' que hace cosa de un mes empezó a escuchar sobre este tipo de fiestas y también circulaban varios vídeos de estas por las redes sociales.

Sin embargo, lo que más le ha llamado la atención es la reacción de algunos pacientes a los que atendía su equipo: "Cuando los estudiantes son llamados para informarles de sus resultados notamos que algunos estaban muy emocionados al ser positivos, mientras que otros se molestaban cuando se les decía que habían dado negativo en la prueba".

39.000 casos de coronavirus en Alabama y 1.000 muertes

Unas horas después de la sesión informativa de Smith, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad una ordenanza que exige a las personas que se cubran la cara con mascarilla cuando estén en público.

Tuscaloosa es la séptima ciudad más grande de Alabama y el lugar en el que se encuentra la Universidad de Alabama y otras universidades.

El Departamento de Salud de Alabama ha informado que ya hay unos 39.000 casos confirmados positivos de coronavirus y casi 1.000 muertes desde que se inició la pandemia en Estados Unidos.