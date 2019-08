Fallecen dos motoristas tras chocar contra un turismo en Monforte (Lugo)

Dos motoristashan fallecido este viernes en un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado su vehículo y un turismo cuando todos ellos circulaban por la LU-903, a su paso por la parroquia de Santo Acisclo, en el ayuntamiento lucense de Monforte de Lemos.

El 112 Galicia tuvo constancia del siniestro a las 17:15 horas de esta tarde.

A esa hora, informan en el boletín de incidencias, los profesionales sanitarios comunicaron al Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia la existencia de un accidente registrado en la carretera que une las localidades de Monforte y Castro Caldelas.

Una vez se tuvo conocimiento del grave percance, cuyas causas se investigan, se solicitó la colaboración de los Bomberos de Monforte, de los agentes de Tráfico y Policía Local y Protección Civil de la localidad.

A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia desplazados hasta al lugar, nada pudieron hacer por salvar sendas vidas.

