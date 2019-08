Facua denuncia a Bimbo por comercializar panes industriales como "artesanos"

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha denunciado a Bimbo Donuts Iberia por comercializar varias modalidades de pan de molde industrial con el reclamo "artesano", al considerar que al utilizar esta denominación la empresa vulnera la nueva norma de calidad del pan y, con ello, también las leyes que regulan la publicidad y la protección del consumidor

Según informó Facua en una nota, un mes después de la entrada en vigor del real decreto por el que se aprueba la norma de calidad para el pan, Bimbo continúa comercializando tres productos en cuyo etiquetado muestra como reclamo principal la palabra "artesano".

Se trata de los panes de molde Bimbo Rebanada Estilo Artesano, Bimbo Rebanada Estilo Artesano Integral y Bimbo Bollo Estilo Artesano, que en su web presenta además como un producto "nuevo".

Las denuncias de Facua han sido remitidas a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social, y a otras autoridades de protección al consumidor autonómicas.

Facua espera que las administraciones competentes no sólo impongan sanciones a la empresa, sino que procedan a ordenar la retirada del mercado de los productos por vulnerar la nueva norma de calidad del pan.

Real decreto

Además, considera que al presentar sus productos como panes "estilo artesano", Bimbo también incurre en publicidad engañosa, ya que "se trata de información que por su contenido puede inducir a error a los destinatarios".

La nueva norma de calidad del pan señala que los productos elaborados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto y que no se ajusten a lo dispuesto en él, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias. Para Facua, esto no justifica que Bimbo no haya actualizado en su web los etiquetados ni la publicidad de los panes objeto de la reclamación.