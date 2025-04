Un experto laboralista responde: este el dinero que debes cobrar si estás de baja laboral

El pasado 2024, en España se produjeron más de 8,7 millones de bajas laborales. De esta manera, la tasa de absentismo laboral se situaba en un 7,2% según datos de Adecco. Pero es importante tener presente que, en este tipo de casos, el trabajador no recibirá el mismo salario que en condiciones normales a final de mes. Siendo exactos, es posible que esto sí ocurra, pero solo en situaciones muy concretas. Además, el tipo de enfermedad del empleado también influirá en las deducciones que aplicará la empresa sobre su sueldo, tal y como ha explicado un experto laboralista en sus redes sociales.

“Muchos de vosotros me escribís preocupados porque os quita mucho dinero la empresa cuando os dais de baja”, comienza explicando Juanma Lorente en su cuenta de TikTok. Así, comienza explicando el primero de los supuestos: aquel en el que el convenio no especifica cuánto cobrará el empleado en caso de baja laboral. Aquí entra uno de los criterios más importantes al hablar de deducciones en el salario: el tipo de enfermedad. No se trata de qué patología concreta sufre el empleado, sino de cuál es su origen. Existen dos posibilidades.

• Baja por enfermedad común

• Baja por enfermedad laboral

En el primer caso, el salario del empleado desciende de forma más acusada, ya que la empresa no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre su problema de salud. Así, si la baja es inferior a cuatro días, el empleado no verá afectada su nómina. A partir de este momento y hasta el día 20, el trabajador tendrá derecho a cobrar el 60% de la base reguladora. Finalmente, a partir del día 21 -este inclusive- se cobrará el 75% de la base reguladora.

“Es lógico que cobres mucho más estando en una situación de accidente laboral que en enfermedad común”, señala Lorente. En estos casos, el trabajador cobrará el 75% de la base reguladora desde el primer día, aunque la situación podría mejorar aún más. “Es posible que en tu convenio venga algo regulado sobre la prestación por incapacidad temporal”, explica. “Si viene algo regulado, lo más normal es que venga mejorando lo que pone en el estatuto de trabajadores, por eso te debes fijar”, añade.

Diversos convenios colectivos dan derecho al trabajador a cobrar el 100% de la base de cotización, es decir, sin ningún tipo de reducción aún estando de baja laboral. Es por esto por lo que es esencial conocer el convenio, ya que podría evitar que la empresa aproveche la situación y pague de menos a su empleado. Además, también es posible conocer cómo se puede calcular la base reguladora: se analizará la base de contingencias comunes del mes anterior y se dividirá por el número de días que tiene dicho mes.