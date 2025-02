Un estudio revela los beneficios de la fisioterapia en pacientes oncológicos

Un estudio pionero en España realizado por la Universidad San Jorge (USJ) de Zaragoza, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), ha demostrado los beneficios de la fisioterapia oncológica en el tratamiento de personas con cáncer y su impacto en la movilidad, la reducción del dolor y la mejora del bienestar emocional de los pacientes, según recoge EFE.



Los resultados, publicados en la revista Supportive Care in Cancer, reflejan "la necesidad de una atención más humanizada, ya que las personas valoran la empatía y la buena comunicación por parte de los profesionales", explica Almudena Medina, docente del grado en Fisioterapia de la universidad y miembro del Servicio de Orientación en Fisioterapia (SOeFi) de la AECC.



Además, el estudio subraya la importancia de la fisioterapia en la rehabilitación de los afectados, permitiendo mejorar la movilidad, la fuerza y la calidad de vida general. Uno de los principales hallazgos del estudio es la mejora de la funcionalidad y la reducción del dolor en los pacientes que reciben fisioterapia oncológica.



Además, se ha comprobado que la fisioterapia contribuye a minimizar los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, como la fatiga y la rigidez muscular, favoreciendo una recuperación más rápida y efectiva. Sin embargo, el estudio también evidencia que no todas las personas con cáncer tienen acceso a estos tratamientos de manera equitativa.



Según señala Medina, "existen desigualdades en el acceso a la fisioterapia determinadas por clase social y área geográfica, un aspecto que subraya la importancia de mejorar la accesibilidad a estos servicios en todas las regiones". También se detectó un desconocimiento generalizado sobre los beneficios de la fisioterapia oncológica entre los pacientes y sus cuidadores, lo que limita su utilización como parte de la terapia integral del cáncer. "No todas las personas son derivadas de forma sistemática a fisioterapeutas, ya que todavía existen barreras en la integración de estos profesionales", ha reconocido esta docente.

Fisioterapia oncológica: una herramienta fundamental en la recuperación

La fisioterapia oncológica es una especialidad que ayuda a los pacientes a afrontar mejor las secuelas del cáncer y sus tratamientos. Se centra en mejorar la movilidad, reducir el dolor, tratar la rigidez muscular y fortalecer la composición corporal, facilitando una rehabilitación integral y personalizada. Esta disciplina permite diseñar terapias adaptadas a cada tipo de cáncer, colaborando con equipos médicos y garantizando un enfoque interdisciplinar que potencie la recuperación del paciente.