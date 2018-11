Los estrenos de Netflix en diciembre que no te puedes perder

Netlix ya se prepara para diciembre. La plataforma ha publicado, como viene siendo habitual, las nuevas películas, series y documentales que llegarán el próximo mes.

La propia compañía lo ha anunciado en su cuenta oficial de Youtube, mediante un vídeo de poco más de dos minutos en el que se ven imágenes de algunos de los estrenos de diciembre.

El Perfume, la quinta temporada de Vikingos, Roma, la quinta temporada de Prison Breako Dogs of Berlin... son algunos de los títulos más esperados del próximo mes.

Es la adaptación de la popular best-seller homónimo de Patrick Süskind. La historia transcurre en la Francia del siglo VIII. Aunque en la ficción televisiva estará ambientada en Alemania.

En el trailer que ha sido estrenado recientemente, se puede ver como una detective tiene que investigar extraños crímenes. Durante el proceso, da con una cofradía formada por jóvenes que se dedican a investigar el sistema ofaltivo y las esencias del cuerpo humano.

Llega el 21 de diciembre.

La ficción de Vikingos estrena su quinta temporada en Netflix el próximo diciembre. Narra las aventuras de Ragna Lothbrok cuando se subleva para convertirse en el rey de las tribus vikingas. Además de ser un guerrero, encarna las tradiciones nórdicas de la devoción a los dioses.

La serie recibió durante el pasado año el Satellite Awards a mejor serie en la categoría de drama.

Llega el 6 de diciembre

Tras ser aclamada por la crítica y galardonada en distintos festivales durante este año. Roma se ha convertido en uno de los estrenos de Netflix más esperados para diciembre de 2018.

Dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón (que obtuvo el Oscar a mejor director por 'Gravity'), la película cuenta la historia de Cleo, una joven sirvienta de una familia que vivie en la Colonia Roma, un barrio de clase media en la Ciudad de México.

Cuarón nos traslada a un mundo en el que los conflictos domésticos y las jerarquías sociales son el pan de cada día en la década de 1970.

Llega el 14 de diciembre

El próximo mes también llega la primera temporada de You. Está protagonizada por Penn Badgley, quien da vida a un exitoso librero que se obsesiona con su escritora en ciernes. Entonces, comienza a planear una serie de argucias para librarse de todos los obstáculos que lo separan de ella.

Llega el 26 de diciembre

Es uno de los títulos que más expectación generan de cara a diciembre en Netflix. La ficción se centra en dos policías que investigan el asesinato de un famoso futbolista alemán de origen turco, pero los contactos de uno de ellos podrían perjudicar el caso.

Llega el 7 de diciembre

Película que llegó a la gran pantalla en 2016 y que está dirigida por Ben Younger. Se trata de un biopic de la leyenda del boxeo Vinny Pazienza (Miles Teller). Narra la historia, basada en hechos reales, de uno de los campeones de boxeos más populares de la historia, pero entonces, un accidente casi mortal le deja con el cuello roto y con el pronóstico de los médicos que de posiblemente no pueda volver a andar.

Llega el 6 de diciembre

La segunda temporada de Colony también llega a Netflix. Serie protagonizada por Josh Holloway ('Lost') y Sarah Wayne Callies ('Prison Break').

Fuerzas externas invaden Los Ángeles, que se convierte en un asentamiento amurallado. Entonces, un exagente del FBI y su mujer lo arriesgarán todo por encontrar a su hijo.

Llega el 14 de diciembre

Maléfica es una hada con un corazón puro y unas asombrosas alas negras que crece en un entorno idílico, hasta que un día un ejército de invasores humanos amenazan su paz. Entonces, Maléfica se erige como protectora de su reino hasta que es víctima de una despiadada traición.

Todos estos hechos, endurecerán el corazón de Maléfica hasta convertirlo su corazón en piedra y volverse un ser temible.

Llega el 22 de diciembre

Más estrenos de Netflix en diciembre de 2018

Cash Cab' T6 1/12/2018

Big Dreams, Small Spaces' 1/12/2018

Derren Brown 1/12/2018

La voz de tu corazón 3/12/2018

Hero Mask 3/12/2018

Case' 7/12/2018

Neo Yokio 7/12/2018

El recluso' 7/12/2018

Pine Gap' 7/12/2018

Bad Blood' 7/12/2018

Camino a la libertad' 1/12/2018

Battle' 1/12/2018

Crossroads 1/12/2018

En carne viva' 1/12/2018E

xpediente 39' 1/12/2018

Good Morning, Vietnam' 1/12/2018

Heavy Metal' 1/12/2018

Jack Reacher' 1/12/2018

La fuerza del honor' 1/12/2018

Rey gitano' 1/12/2018

Tini 1/12/2018

Transformers' 1/12/2018

Prom Night' 1/12/2018

Vantage Point' 1/12/2018

Acto de valor' 6/12/2018

Sicario' 12/12/2018

Blancanieves' 13/12/2018

All of You' 15/12/2018

La última canción' 15/12/2018

Premonición' 15/12/2018

Rush' 15/12/2018

Safe' 15/12/2018

JOBS' 20/12/2018

Mala hierba' 21/12/2018

AL encuentro de Mr. Banks' 22/12/2018

Los juegos del hambre 23/12/2018

Phenomenon' 26/12/2018

Viaje al centro de la Tierra' 27/12/2018

Los juegos del hambre' 30/12/2018

EL club de los insomnes' 31/12/2018

Secrets in the Hot Spring' 31/12/2018

Great Interior Design Challenge' T2 1/12/2018

Love your garden' T3 1/12/2018

Entre auténticos Narcos' 14/12/2018

Sunderland Til I Die' 14/12/2018

El proyecto Williamson' 14/12/2018

Springsteen on Broadway' 16/12/2018

Madres forzosas' T4 14/12/201

8Viajeros' T3 14/12/2018

Shtisel' T1-2 15/12/2018

Terrace House 18/12/2018

BAKI 18/12/2018

Back with Ex 21/12/2018

Derry girls 21/12/2018

LOBO 21/12/2018

Last Hope Parte 2 21/12/2018

Sirius the Jaeger 21/12/2018

Hi Score Girl 24/12/2018

You 26/12/2018

Instant Hotel 28/12/2018

Yummy Mummies 28/12/2018

Montaña homicida 28/12/2018

Burn Out 1/12/2018

Pompas fúnebres 21/12/2018