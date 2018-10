Estas son todas las novedades que trae Netflix para el mes de noviembre

Pocos días para que llegue un nuevo mes para Netflix. O lo que es lo mismo, nuevas series, películas y documentales con los que la plataforma se renueva.

Así lo ha anunciado la propia compañía mediante un vídeo de poco más de dos minutos en el que se ven imágenes de algunos de los estrenos de noviembre.

Narcos México, la segunda temporada de The Sinner, Los odiosos ocho o Spotlight son algunos de los títulos que se pueden ver en el vídeo de poco más de dos minutos de duración que la plataforma ha publicado en su canal oficial de Youtube.

Netflix continua estirando el éxito de Narcos. Y esta vez lo hace con el estreno de su cuarta temporada, cuyas novedades no son baladí: reparto e historia.

Esta vez la historia se adentra en México, en un momento en el que el narcotráfico allí era una estructura desorganizada sin apenas jerarquía. La ficción nos llevará hasta el nacimiento del cártel de Guadalajara en los años 80.

Entonces, el agente de la DEA, Kiki Camarena (Peña), tiene que trasladarse con su mujer y su hijo de California hasta la zona para asumir un nuevo cargo. Tarea que será más difícil de lo que jamás se hubiera imaginado.

El reparto está compuesto por Michael Peña, Diego Luna, Ernesto Alterio, Alyssa Diaz o José María Yazpik, entre otros.

Una vez esclarecidos los motivos que llevaron a Cora Tannetti a cometer aquel atroz asesinato, el detective Harry Ambrose se adentra en un nuevo caso en su ciudad natal de Nueva York.

The Sinner 2, que también cuenta con un nuevo elenco de personajes, presenta una nueva investigación en la que ha ocurrido un nuevo crimen: un niño de 11 años ha matado a sus padres sin ningún motivo aparente.

Netflix también trae entre sus estrenos de noviembre la galardonada película de Spotlight, que se hizo con el Oscar a mejor cinta y guión original en 2015.

El largometraje narra los escándalos que destapó el Boston Globe en relación a los casos de pederastia cometidos durante décadas por curas del estado de Massachussets.

La plataforma en streaming trae como novedad una de las últimas películas de Quentin Tantino, Los odiosos ocho, cuya banda sonora original de Ennio Morricone obtuvo nada menos que un Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA y fue galardonada también en los Critics Choice Awards.

La cinta nos lleva a un momento en el que hace poco que acaba de terminar la Guerra de Secesión. Entonces, una diligencia avanza por Wyoming. Los pasajeros, el cazarrecompensas y su fugitiva intentan llegar al pueblo de Red Rock, donde ésta última será entregada a la justicia.

Durante su camino se encontrarán otros personajes, por lo que tarde o temprano se darán cuenta de que quizás no todos lleguen hasta el final de su trayecto.

El reparto de Los odiosos ocho está formado por Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jabson Leight, Tim Roth o Channing Tatum, entre otros.

Netflix estrena su primera serie polaca que constará de 8 episodios. Décadas después del atentado terrorista de 1983, un estudiante y un policía descubren una conspiración que mantuvo el Telón de Acero y el estado policial en Polonia.

Baby es otro de los estrenos de Netflix de este noviembre. Se trata de una serie italiana que está basada en hechos reales.

La ficción nos lleva hasta 2014, cuando Italia siguió con la historia sobre prostitución de de menores que se desarrolló en Parioli, un barrio acomodad de Roma. El suceso implicó a una veintena de personas, entre los que también se incluían políticos.

Noviembre también trae la cuarta temporada de Como defender a un asesino, la ficción protagonizada por Viola Davis.

La ficción que trata sobre un grupo de ambiciosos estudiantes de Derecho y su misteriosa profesora de defensa criminal traerá nuevos casos en los siguientes capítulos.

Y para ir abriendo boca con el mes siguiente lleno de festividades navideñas, Netflix nos trae Crónicas de Navidad.

Kate Pierce y su hermano Tedy tienen la intención de grabar a Papá Noel en Nochebuena. El problema llega cuando se montan a escondidas en su trineo, provocando un accidente que podría arruinar toda la Navidad.

Un título de Marvel se cuela, también, entre los estrenos de Netflix para el próximo mes. En esta ocasión hablamos de Guardianes de la Galaxia 2.

Las aventuras del equipo continúan y esta vez tendrán que mantener unida a su nueva familia, mientras tratan de resolver cuáles son los misterios que envuelven los orígenes de Peter Quill.

Llega el 28 de noviembre

El método Kominsky es una serie estadounidense dirigida y creada por Chuck Lorre. La ficción trata sobre un veterano actor cuya carrera no funciona del todo. Así, buscando nuevos caminos, se gana la vida dando clases de interpretación.

Llega el 16 de noviembre

Otros estrenos de Netflix en noviembre 2018

Teen Wolf 1/11/2018

The Kindness Diaries 1/11/2018

¡Llama a mi agente! 2/11/2018

Trotsky 6/11/2018

Cómo defender a un asesino 24/11/2018

F is for Family 30/11/2018

Love and Fortune 30/11/2018

Westside 9/11/2018

The Sinner 9/11/2018

Nowhere boys 11/11/2018

The Last Kingdom 19/11/2018

Todo el mundo a la mesa 20/11/2018

Frontier 23/11/2018

Fugitiva 23/11/2018

Judge vs Judge 23/11/2018

ABCD 1 y 2 1/11/2018

Aquí y ahora 1/11/2018

Asalto al tren Pelham 123 1/11/2018

Barfi 1/11/2018

Diablo 1/11/2018

Edge of Fear 1/11/2018

El guerrero nº 13 1/11/2018

El ilusionista 1/11/2018

Granujas a todo ritmo 1/11/2018

Una navidad con vistas 1/11/2018

Yo, Frankenstein 1/11/2018

Kai Po Che! 1/11/2018

The Bad Education Movie 1/11/201848

Golpe de estado 9/11/2018

Underwold: guerras de sangre 10/11/2018

BuyBust 13/11/2018

La proposición 14/11/2018

Los odiosos ocho 15/11/2018

Amigos de más 15/11/2018

La reina Victoria 15/11/2018

Navidad nupcial 15/11/2018

Oddbods: Navidad en peligro 15/11/2018

May the Devil Take You 15/11/2018

Cam 16/11/2018

Negación 16/11/2018

Target 20/11/2018

John Wick: Pacto de sangre 23/11/2018