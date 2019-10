Cruce de insultos entre Espinosa de los Monteros y Miguel Ángel Rodríguez en Twitter

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se ha enzarzado este jueves en Twitter con Miguel Ángel Rodríguez, quien fue asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El rifirrafe ha comenzado con un tuit de Miguel Ángel Rodriguez, en el que insulta al dirigente de la formación verde. "Jódete, imbécil", ha señalado el asesor político, en reacción a un comentario de Espinosa de los Monteros sobre una información de la SER que le relaciona con impagos en su comunidad de vecinos.

En su respuesta, el dirigente de Vox devuelve el insulto a Miguel Ángel Rodríguez y le acusa de "borracho".

La candidata de Vox al Ayuntamiento, Rocío Monasterio, ha entrado también al trapo y ha denunciado las "amenazas" de Rodríguez.

El jefe de campaña de @IdiazAyuso poniendo por escrito las amenazas que ya me hicieron otros. No me quieren para votar políticas contra la izquierda, me quieren para que les salve de una comisión de investigación. Defender la #libertad tiene un precio, lo sabemos. https://t.co/UDr6tLYKfg