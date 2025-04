Mi encuentro con Francisco, el Papa alegre que me regaló un rosario y me cambió la vida

Yo tuve la fortuna de conocer al Papa Francisco. Me disculparán por usar la primera persona, tan prohibida en periodismo, pero la ocasión bien lo merece. El Pontífice "ha vuelto a la casa del Padre", unas horas después del Domingo de Resurrección, el día más importante para la Iglesia Católica. Y yo no he podido evitar recordar aquel día en que lo conocí y me cambió, aunque sea un poco, la vida.

Fue el 17 de abril de 2019, un día que recordaré para siempre. Viajaba junto a miles de jóvenes al Vaticano, para vivir en la casa de la Iglesia la Semana Santa. Nunca supe bien qué pasó, pero de los miles de jóvenes que viajaron a Roma, de todas partes del mundo, yo fui una de los veinte elegidos para acudir a una recepción del Papa, en representación de todos ellos. No hubo aviso ni preparación previa; la oferta llegó de golpe. Una cara desconocida apareció de la nada y nos dijo a cinco chicas del grupo con el que viajaba: "Necesitamos un pequeño grupo de chicas que suba al altar para que Francisco las reciba. Subirán con otros siete chicos de Chicago y otros siete de España. ¿Os venís?". La respuesta fue evidente. No podíamos rechazar una propuesta así.

En apenas un minuto, allí estaba en lo más alto de la plaza de San Pedro, rodeada de escolta, inadecuadamente vestida y con un bocata de chorizo dentro de mi mochila que usaba para ir al cole. Estuvimos esperando un buen rato, ya se sabe que las cosas de palacio van despacio. A la media hora de espera, apareció. Ya se movía en silla de ruedas. Pero cuando llegó a nosotros, se levantó para saludarnos de pie. Y nos regaló la sonrisa con más paz que he visto nunca.

Por regalos de la vida, también tuve la oportunidad de conocer en su momento a Benedicto XVI. Fueron personas radicalmente diferentes, vidas y caracteres opuestos; pero los dos transmitían lo mismo: PAZ. Aquel 17 de abril volé de nuevo al verano de 2011, cuando con apenas 11 años pude saludar cara a cara a Benedicto. Y mi sensación fue la misma en ambos momentos, por muy opuestos que fueran ellos y lo muy cambiada que estaba yo: eran personas que ansiaban el Bien, con mayúsculas.

Francisco nos saludó uno por uno, interesándose por quiénes éramos, y nos regaló un rosario a cada uno de nosotros. Todavía lo conservo metido en la caja de los objetos de valor que no quiero perder nunca. Tenía una sonrisa muy sentida; pero sobre todo, era muy alegre. De hecho, nos hizo unas cuantas bromas. Recuerdo una especialmente. Como era de esperar, los allí presentes le dijimos que rezábamos mucho por él. Y su respuesta fue de lo más ingeniosa: "Cuando alguien me dice que reza mucho por mí, no me lo creo; eso es una exageración y la exageración nunca es verdad. Solo me lo creo cuando me dicen que rezan un poquito. ¡Eso sí que es verdad! Y yo lo agradezco enormemente". Incluso cuando se marchó lo volvió a repetir: "Recen por mí, pero solo un poco, para que sea verdad".

Fue una conversación rápida, en la que simplemente nos dio tiempo a presentarnos, explicar por qué estábamos ahí, tratar de convencerle de que de verdad rezábamos mucho por él y a que se produjeron algunas pequeñas (y divertidas) confusiones lingüísticas.

Hace unos años se hicieron muy virales unos vídeos en los que se veía cómo el Papa Francisco retiraba bruscamente la mano cuando alguien se la iba a besar. También lo hizo conmigo. Pero, a diferencia de lo que se criticaba, supe que no era por soberbia: era un gesto fruto de la más pura humildad, de saberse uno más que no merecía ningún trato especial. Humano como todos y luchador como unos cuantos.

Ese día me cambió la vida. Son cambios que se producen en el corazón, difíciles de explicar a otros. Pero creánme si les digo que ese encuentro con el Papa alegre, que me regaló un rosario y una sonrisa, se quedó para siempre marcado en el calendario de mi vida. Fue el día en que hice mía una fe que se me había dado desde pequeña. Hoy me acuerdo especialmente de aquel 17 de abril y doy gracias por hacer tenido la suerte de vivirlo.