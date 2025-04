El Gobierno teme a Ábalos y la ‘pinza’ de Podemos con Junts: “No aguantamos así hasta 2027”

Ministros y cargos intermedios del PSOE y de Sumar creen que, pese a la voluntad férrea de agotar la legislatura que les ha transmitido de Pedro Sánchez, "no podemos aguantar así hasta 2027". Por varias razones, dicen, la más poderosa de las cuales es el cada vez menos disimulado deseo de Podemos de un adelanto electoral para matar políticamente a Yolanda Díaz; lo cual crea una falta de incentivos en el resto de socios, particularmente en Junts per Catalunya y, sobre todo, en un Carles Puigdemont que se siente "engañado" por el presidente respecto a la aplicación de la amnistía y no está dispuesto a apoyarle el presupuesto 2026, como informaba el domingo pasado este periódico.

A todo ello se ha unido esta semana la conmoción en las filas socialistas por la "peligrosa deriva" que ha tomado el Caso Ábalos. "Sin unos presupuestos que nos den estabilidad, por mucho que diga el presidente esto ya solo depende de la capacidad de aguante de nuestros socios", reflexiona para Vozpópuli un importante cargo del Ejecutivo en alusión a la sacudida que han supuesto las nuevas revelaciones de la UCO de la Guardia Civil y las investigaciones de los medios de comunicación sobre las andanzas de José Luis Ábalos, quien fuera todopoderoso secretario de Organización y mano derecha de Sánchez entre 2017 y 2021, y otros miembros de la trama que le rodeaban, entre ellos su asesor para todo, Koldo García Izaguirre, su hermano, Joseba, y el empresario conseguidor Víctor de Aldama.

Trump al 'rescate'

El esto al que se refiere esa fuente es la duda sobre si la legislatura podrá llegar a término en 2027 o no; y la "capacidad de aguante", será la que demuestren Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV y Bildu tras conocerse que los actuales ministros y recién elegidos líderes del socialismo en Madrid, Óscar López, y Aragón, Pilar Alegría, habrían ocultado que en la noche del 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, Abalos y varias prostitutas llegadas en una furgoneta fletada por Koldo destrozaron supuestamente una habitación del Parador de Teruel durante una juerga.

El Gobierno se ha apresurado a negar esa información sobre la supuesta juerga de Ábalos con varias acompañantes en plena pandemia y la posterior ocultación, pero no lo hace de forma tajante para no enemistarse (más) con el ex secretario de Organización socialista y eso "está generando más dudas que certezas", se admite abiertamente en las filas del PSOE; Un partido que asiste con horror y pasmo el discurrir de los acontecimientos en la política española por más que los desbarres de Donald Trump y su política arancelaria hayan "ayudado" a "pasar desapercibidos" esta semana.

La negativa y el mutismo sobre si hubo destrozos en la habitación por parte de Ábalos y sus acompañantes o no, en plena pandemia, tiene que ver con la irregularidad que supondría haberlo ocultado a las fuerzas de seguridad del Estado y no haberlo denunciado ante un juzgado, siendo delegada del Gobierno, aunque el acusado fuera un dirigente tan importante como el entonces ministro de Fomento y 'hombre fuerte' del PSOE

El entonces ministro de Fomento se había desplazado esa jornada en viaje oficial a la capital turolense para supervisar el estado de las obras de modernización de la línea férrea Zaragoza-Teruel-Sagunto, pernoctar en el Parador y, a la mañana siguiente, 16 de septiembre presentar en la subdelegación del Gobierno el Centro para la gestión y mantenimiento de infraestructuras Cloud (digitales) de Renfe. En ambos actos estuvo presente la entonces delegada del Gobierno, Pilar Alegría, "como suele ser habitual por protocolo en los viajes oficiales de cualquier ministro", matizan fuentes gubernamentales.

Tanto Ábalos y su equipo, como Alegría y el suyo pernoctaron en el Parador, y también el entonces presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, y su equipo, aseguran fuentes próximas a Alegría aunque desde el entorno del ex presidente aragonés se asegura que pernoctaron en otro hotel de Teruel.

Por su parte, el entorno de la ministra recuerda que, cuando el asunto saltó a la luz hace dos años, el entonces presidente de Paradores, Óscar López, negó la supuesta juerga de Ábalos y los destrozos en el mobiliario de la habitación. El mutismo y la falta de contundencia hoy, admiten en privado otras fuentes socialistas, tiene que ver con la situación "delicada" en que quedarían Alegría y López admitiendo cuatro años después que no denunciaron lo sucedido ni las fuerzas de seguridad del Estado ni ante un juzgado porque el responsable era nada menos que el entonces todopoderoso responsable de Fomento y hombre fuerte del PSOE.

El PP, "a la espera" de Alegría

No obstante, esas mismas fuentes socialistas la ven tocada porque "comunicativamente Alegría lo ha hecho mal" al no reconocer cuando estalló el caso, el miércoles -lo hizo ayer por la tarde-, que ella estuvo efectivamente hospedada en el mismo Parador Abalos aquella noche. Y no solo eso sino que contraataca diciendo que todo esto le pasa "por ser mujer". Al ser preguntada por las declaraciones formuladas por empleados del establecimiento bajo condiciòn de anonimato en un vídeo de OK Diario contando cñomondejaron el ex ministro y sus acompañantes esa habitación, la hoy ministra portavoz señaló que entre sus funciones como delegada del Gobierno no figuraba "sentarse a los pies de la cama de un Ministro" (sic) para controlarle.

"El PP aquí tiene carnaza", se lamentan numerosas fuentes socialistas consultadas asombradas por todo lo que se está revelando de quien fuera secretario de Organización, no sólo las orgiásticas. De momento, el principal partido de la oposición no ha hecho excesiva sangre con Pilar Alegría, "a la espera de la evolución de los acontecimientos y de que ella, que era delegada del Gobierno y responsable policial en aquel Parador, se explique", admiten fuentes populares a este periódico. Dan por hecho que habrá una escalada de petición gradual de explicaciones en sede parlamentaria a medida que pasen las horas y días; de momento, el Grupo Popular se ha limitado a preguntar por escrito a la hoy ministra Portavoz para que aclare por qué no ordenó investigar y no interpuso denuncia.

La situación para el Gobierno en su conjunto, admiten fuentes de Sumar, resulta "complicada" pero no solo por ese episodio de Ábalos en el Parador de Teruel; también por el desencriptado de los whasapp del empresario Víctor de Aldama, donde el conseguidor revela que el propietario de Air Europa, Javier Hidalgo, desesperado por la amenaza de quiebra de la aerolínea tras la cancelación total de viajes que supuso el COVID, telefoneó a su amiga Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno para que intermediara en el rescate de la compañía.

Hasta Pedro Sánchez ha tenido que responder a una pregunta de los periodistas durante su viaje a China negando "en absoluto" que su pareja intermediara en el rescate de la aerolínea en 2020. Hidalgo, que se reunió con Aldama y con Begoña Gómez en una habitación de un hotel de San Petersburgo (Rusia) en septiembre de 2020, durante la Asamblea anual de la Organización Mundial del Turismo (OMT), rogó que el Estado rescata urgentemente a la intercediera en el rescate de la compañía.

"El problema ya no es Air Europa, Ábalos o lo que salga, el problema es que ya todo es susceptible de empeorar para nosotros; en lo judicial y, por supuesto, en lo político porque Podemos y Junts tienen más ganas de desmarcarse, cada uno haciendo la guerra por su cuenta, pero llegará un momento en que al resto, ERC, Bildu o PNV, más temas como éste del Parador o los que sean les supondrán una carga inasumible por mucho que la alternativa sean PP y Vox", reconoce un miembro del Grupo Socialista del Congreso.