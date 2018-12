Los mejores ejercicios para adelgazar (y queman muchas más calorías que el running)

Si estás intentado adelgazar, seguro que has empezado a cuidar tu alimentación y, sobre todo, a vigilar lo que ingieres en las cenas. Aunque la comida es lo fundamental que has de limitar si quieres perder peso, hacer ejercicio también te ayudará y agilizará el proceso.

Seguro que has oído que los entrenamientos de cardio, como son el running o el spinning, queman muchas calorías. Y es cierto. No obstante, hay otros mejores para adelgazar.

Además, igual el cardio normal no es los más indicado para ti, lector, que no estás muy acostumbrado a hacer ejercicio de alto impacto. Las lesiones, el cansancio y la alta probabilidad de abandono son los motivos claves por los que la mayoría de gente comienza a hacer ejercicio para adelgazar y lo deja a las pocas semanas.

Para que no te pase eso, hemos recopilado lo más importante de una lista elaborada por el Compendium of Physical Activities (CPA), que ha señalado no solo los ejercicios que puede hacer todo el mundo, sino además los que más calorías queman.

De acuerdo con el CPA, una persona de 68 kilos quemará 408 calorías si corre a 6,4 km durante una hora. Y los entrenamientos que te detallamos a continuación consumen muchísimas más calorías.

Debes saber que la cifra de energía consumida siempre es orientativa, pues depende de la grasa corporal de cada individuo, de su edad y de su sexo.

Pero basta de tanta charla: estos son los ejercicios que adelgazan mucho más que el cardio estándar:

1) Saltar la cuerda

Una hora saltando a la cuerda quema 748 calorías. Se trata de un ejercicio muy practicado en deportes como el boxeo. Y es una de las mejores cosas que puedes hacer para adelgazar.

2) Patinaje

Además de fulminar 683 calorías, el patinaje es una gran opción para las personas que necesiten mejorar su coordinación, su equilibrio o su concentración. Además, es un deporte que fortalece los músculos de todo el cuerpo –tanto del tren inferior como del superior–, ya que al girar, frenar y cambiar de dirección se ven todos implicados.

3) Escalada

Hacer escalada está muy de moda en España, y la verdad es que viene muy bien para adelgazar. Subir peldaño a peldaño por una pared de roca, quemará 510 calorías por hora.

4) Baloncesto y voley

Practicar estos deportes consume 544 calorías. Además de perder peso, te divertirás y harás amigos o estrecharás amistades, ya que siempre es recomendable hacer cosas en equipo (menos el amor, eso mejor de uno en uno, lector).

5) Calistenia

El CPA agrupa estas actividades juntas bajo el término general "calistenia", que viene a ser las flexiones, las abdominales y los saltos. Haciendo esto durante una hora quemarás 544 calorías, y sin apenas moverte el sitio.

6) Natación

Es uno de los ejercicios más beneficiosos para la salud, pues todos los músculos se ven implicados en el proceso. De hecho, en el agua estos trabajan cinco veces más que en tierra. Si nadas a velocidad media durante una hora quemarás 564 calorías. Y si lo haces a mariposa, la friolera de 938/hora.

7) Tenis

Jugar al tenis hará que fulmines 496 calorías por hora. Y además fortalecerás todo el cuerpo, y sobre todo el tren superior. Eso sí, ten cuidado con las muñecas y los codos, ya que si no estás acostumbrado y empiezas a practicarlo durante mucho tiempo pueden resentirse.

8) Artes marciales

Las artes marciales están muy de moda. Son, por ejemplo, el judo, el kárate, el taekwondo o el kickboxing. Y estas variantes queman nada menos que 700 calorías por hora cuando se realizan a un ritmo moderado. Además, nunca viene mal aprender a defenderse.

Y esto es todo, lector. ¿Te vas a animar con alguno? ¡Cuéntanos!