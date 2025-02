Echar cubitos de hielo al váter: ¿por qué se ha puesto de moda este extraño truco?

En los últimos meses, un 'hack' de limpieza ha explotado en redes sociales: echar cubitos de hielo al váter para dejarlo impecable.

¿Funciona realmente o es solo otra moda pasajera?

Te explicamos la ciencia detrás de este fenómeno y por qué miles de usuarios juran que es revolucionario. El secreto está en la física (y un poco de química).

El método es sencillo: tira 2-3 tazas de cubitos de hielo en el inodoro, añade media taza de vinagre blanco o jugo de limón, y deja actuar 10 minutos antes de descargar. La viralidad radica en su simplicidad y efectividad.

El hielo roza las paredes del váter

Al descargar el agua, el hielo roza las paredes del váter, arrastrando sarro y residuos minerales gracias a la fricción. El vinagre o cítrico, por su parte, desinfecta y disuelve manchas difíciles.

Según expertos en mantenimiento del hogar, este sistema aprovecha la abrasión suave del hielo, evitando el uso de productos químicos agresivos. Además, es eco-friendly y económico: un puñado de hielo cuesta menos que un limpiador comercial.

¿Por qué se ha vuelto tan popular?

La respuesta está en TikTok e Instagram. Usuarios han compartido videos antes y después mostrando váteres brillantes con solo unos cubitos. Etiquetas como #IceToiletChallenge acumulan millones de vistas, impulsadas por su efecto visual inmediato y la sorpresa de ver resultados con ingredientes cotidianos. También hay un factor psicológico: en tiempos de inflación, los trucos low-cost resuenan fuerte. "Gasto menos en productos y evito frotar durante horas", comenta una usuaria en Twitter. ¿Tiene riesgos este método? Los fontaneros advierten: el hielo no daña las tuberías si se usa ocasionalmente, pero no sustituye a una limpieza profunda periódica. Es ideal para mantenimiento entre lavados intensivos. Eso sí, evita añadir sal o ácidos concentrados para no corroer la porcelana.

¿Cómo replicar el truco (y sumarte a la tendencia)?

Congela agua en una cubitera (mejor si añades vinagre al 50% en los cubitos). Vierte 2 tazas en el váter. Espera 10 minutos y descarga.