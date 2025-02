La dura predicción del millonario José Elías sobre el futuro de las pensiones: "La ola que viene..."

José Elías, el multimillonario catalán que se hizo famoso en redes por pasar de la quiebra a entrar en la lista Forbes, acostumbra a aparecer en vídeos de redes sociales dando sus opiniones sobre temas de actualidad así como económicos, siempre con con un discurso directo y coloquial en las entrevistas. El creador de contenido, en un reciente podcast, hablaba sobre el futuro de las pensiones.

La próxima ola que viene

Sobre el futuro de las pensiones y de la economía española, José Elías es muy pesimista y anticipa cuál será la siguiente ola que afectará en concreto a un grupo de población: "Vamos a ir a peor. Yo creo que la siguiente ola que viene es que los abuelos compartan piso".

El influencer habla de la envejecida pirámide poblacional de España y advierte que el dinero sale de un grupo que tiene que soportar un gran grueso de población que ya está jubilada. "Es muy evidente que cada vez somos menos los que pagamos y más los que cobramos las pensiones. O hemos inventado la Biblia y los panes y los peces, o aquí faltará dinero".

"Cada vez vivimos más y somos menos los que pagamos, No se podrán pagar en el futuro, nosotros pagamos las pensiones de los que las cobran ahora. No se guarda para cuando los trabajadores de ahora se jubilen. Algo que a los políticos no les preocupa", según comenta el exitoso empresario.

Una predicción sin duda alarmante, ya que compartir piso es algo común en gente joven pero no en personas ya retiradas que buscan disfrutar tranquilos de los últimos años de vida. ¿Ocurrirá esto en unos años?