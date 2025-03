Diagnosticadas 4.000 personas en España: la discriminación agrava la salud mental de los pacientes de Huntington

Tras el paso del Día de las enfermedades raras, es importante hacer una fotografía general de la situación en España. Actualmente, en el país hay más de 1.050 estudios clínicos que buscan encontrar una solución y mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren alguna de las 7.000 patologías reconocidas. Así, durante el pasado año se financiaron 17 nuevos medicamentos, y los profesionales buscan continuar dando la visibilidad de miles de pacientes que, día tras día, no solo hacen frente a graves problemas de salud, sino también al estigma y discriminación.

Algunas enfermedades raras se prestan más a esto último por la naturaleza de sus síntomas y su forma de manifestarse. Así, esto es lo que ocurre con la enfermedad de Huntington. Actualmente, en España hay diagnosticadas alrededor de 4.000 personas con este problema, y 20.000 viven con la incertidumbre de si habrán o no heredado la mutación genética. La gravedad de la enfermedad es indiscutible: desde la aparición de los primeros síntomas hasta el fallecimiento del paciente apenas transcurren quince años, periodo en el que la degradación física y cognitiva los lleva también a sufrir reproches y el rechazo de la sociedad.

La enfermedad de Huntington

La Sociedad Española de Neurología -SEN- ha puesto algunos datos sobre la mesa: se han definido más de 9.000 enfermedades raras, la mitad de ellas de tipo neurológico. Estas afectan al 6% de la población mundial, y en particular a unos tres millones de personas en España. Aún así, no se conoce cura para el 95% de ellas. Este es el caso de la enfermedad de Huntington. Se trata de una enfermedad hereditaria que, tal y como explican los profesionales de la salud, provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Los pacientes nacen con el gen defectuoso, pero no es hasta la franja de los 30 a los 40 años cuando los síntomas comienzan a manifestarse.

Es en este momento cuando comienza la cuenta atrás. En un inicio las personas que sufren la patología pueden experimentar movimientos descontrolados, torpeza y problemas de equilibrio. La gravedad va en aumento hasta no poder caminar, hablar o tragar, por lo que la alimentación y la ingesta de líquidos debe realizarse por otros métodos, como el intravenoso. Asimismo, algunas personas también dejan de reconocer a sus familiares, algo que recuerda también a los efectos del Alzheimer, aunque esto no ocurre siempre. Otros pacientes se mantienen conscientes de lo que los rodea, y son capaces de mostrar y transmitir sus propias reacciones y emociones.

Al ser una enfermedad hereditaria, en el caso de que uno de los progenitores la sufra, su hijo podrá hacerse un análisis de sangre para comprobar si tiene el gen de la patología que la desarrolla. Las posibilidades son de un 50%, y el consejero genético es el encargado de informar sobre los posibles riesgos de realizar esta prueba. Asimismo, son muchos los que toman decisiones adicionales sobre tener hijos o considerar otras alternativas, como la fertilización in vitro con esperma u óvulos de un donante.

Estigma y discriminación

La salud mental de los pacientes también se ve gravemente afectada, sobre todo a medida que los síntomas se agravan con el paso del tiempo. Así, no solo deben hacer frente a la dura realidad que viven -y que no tiene ningún tipo de cura o tratamiento que retrase el proceso-, sino también al estigma que les persigue. La irritabilidad, tristeza y apatía pueden ser de los primeros en hacer aparición, así como el aislamiento social, los problemas para dormir, la fatiga y la pérdida de energía. Además, la patología también afecta a sus capacidades cognitivas, lo que hace que tengan problemas para organizarse, falta de flexibilidad mental, poco control sobre sus impulsos o lentitud para procesar pensamientos o expresarse.

Al perder control sobre sus movimientos, equilibrio y capacidad para hablar, son muchos los que confunden estos síntomas con la forma de actuar de las personas borrachas o drogadas. Esto hace que muchos de ellos sufran a menudo una profunda discriminación, incluso hay testimonios de pacientes y familiares que han sido expulsados de un bar, autobús o no han sido atendidos en bancos al solicitar su ayuda. Así, por el momento la única esperanza radica en la ciencia y en la investigación, aunque está claro que queda mucho camino aún por recorrer.

Finalmente, José Javier Lucas, investigador del CSIC que desde hace 30 años investiga la enfermedad de Huntington, habla de esperanzadores ensayos que ya se están realizando y de los saltos que ya se han dado de la investigación básica a la clínica, para terminar afirmando: "estoy convencido de que acabará habiendo una cura para la enfermedad". Son varios los ensayos clínicos en marcha, como el que nace de una terapia combinada de la tiamina y biotina, así como el que busca el “silencio genético” o “apagar” el gen responsable de la enfermedad.