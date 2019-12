Una empresa permite trabajar desde casa a los empleados que tengan resaca

Seguro que alguna vez ha tenido resaca y ha deseado no tener que ir a trabajar. Pero claro, la resaca, de momento, no cuenta como enfermedad para pedir una baja laboral. Al menos en teoría. La revolución en este sentido llega desde la empresa inglesa The Audit Lab, ya que permite que los empleados se tomen 'días de resaca' en el caso de que se hayan pasado con el alcohol la noche anterior, tal y como publica BBC.

Estos días de resaca, creados para que la sinceridad entre trabajador y jefe sea total, los empleados podrán trabajar desde la comodidad de su sofá y con un posible pedido a domicilio de la típica comida de resaca: grasienta y con muchas calorías.

En concreto, según indica Ellie Entwistle, una de las empleadas de The Audit Lab, estos beneficios están pensando para los trabajadores que no tienen hijos, ya que los que sí tienen cuentan con un montón de beneficios y así se compensa para todos igual.

La jefa de la empresa, Claire Crompton, explica que, además, estos beneficios permiten atraer nuevos y mejores talentos debido a que la empresa pasa a ser más atractiva: "queríamos ofrecer algo a los jóvenes millenials que habitualmente se van a los pubs entre semana. Mi equipo reserva un día de resaca con antelación si sabe que algún trabajador va a salir el día antes. Entonces trabajan desde el sofá de sus casas".

'Días de resaca' pero sin abusar

Aunque matiza, que "si las personas usan el 'día de resaca' dos o tres veces por semana y se pierden reuniones importantes con clientes, entonces tendríamos que pensar sobre este beneficio. Pero todos han sido muy respetuosos".

"En realidad se trata de trabajar un día desde casa, pero lo hemos llamado de forma más atractiva para la generación joven. También promueve la honestidad", agregó Crompton.