La DGT carga contra los coches con una sola persona a bordo y anuncia cambios en las carreteras

Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico -DGT-, en España hay casi 38 millones de vehículos. El creciente tráfico y uso del coche privado ha puesto al límite la movilidad de las ciudades españolas, sobre todo de las urbes más pobladas, como Madrid, Barcelona y Málaga. Así, en la jornada organizada por Pons Mobility, el director de la agencia Pere Navarro se ha pronunciado sobre la necesidad de cambiar la forma en que los españoles hacen sus viajes y traslados diarios.

“Aumentar la ocupación de los vehículos es un reto y una necesidad”, ha señalado Navarro. Estas afirmaciones vienen tras comprobarse como la mayoría de los vehículos que entran y salen de las grandes ciudades tan solo están ocupados por una persona, concretamente en el 85% de los casos según las mediciones. Así, Pere Navarro afirma que “el futuro será compartido o no será” y que “hay que meter a dos personas en cada vehículo para que los usuarios que se desplacen en coche ocupen, al menos, dos plazas en cada vehículo”.

Cambios en las carreteras españolas

“A estas alturas del siglo XXI, no debería ser imposible para lograr la mitad de vehículos, la mitad de consumo de combustible y la mitad de emisiones”, señala el director de la DGT. Así, y aunque la idea aún no se ha materializado en ningúna medida concreta, queda claro que las autoridades de tráfico trabajan en introducir cambios en esta línea. “Vamos a intentar aumentar la ocupación de los coches. No nos podemos permitir mover cada día 1.500 kg para desplazar a una sola persona”, señala Pere Navarro. Y lo cierto es que España no sería el primer país en hacerlo: Francia ya trabaja en ello, y premia a los conductores que viajan en compañía.

Recientemente, la capital francesa ha anunciado nuevas políticas y medidas para animar a los conductores a aumentar la ocupación de sus vehículos. Así, París ha habilitado un carril en la autopista que se reservará exclusivamente para los coches con más de un ocupante. El cambio va acompañado de la instalación de radares térmicos, encargados de detectar cuántas personas viajan en el vehículo con el fin de que no se produzcan engaños con maniquíes, algo que ya ha ocurrido también en España.

Opciones descartadas por la DGT

Finalmente, es importante destacar que la Dirección General de Tráfico continúa barajando distintas opciones para reducir las retenciones en las grandes ciudades. Pere Navarro se ha pronunciado sobre la posibilidad de introducir más carriles en las grandes arterias y vías de tráfico, pero lo cierto es que no parece una medida muy efectiva para evitar los atascos. “A más carriles, más coches. Por tanto, esa no es la solución. Inversión en Cercanías, sí, pero eso es a medio plazo”, apunta.

La solución radica, sobre todo, en un cambio de mentalidad de los conductores españoles. No obstante, no es nada sencillo. Son muchos los que no cuentan con la posibilidad de viajar acompañados, por lo que la medida debe estudiarse bien. En el caso de París, las sanciones para aquellos que aprovechen el carril para coches con más de un ocupante -y que no cumplen con los requisitos establecidos- llegarán el próximo 1 de mayo.