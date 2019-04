Detienen a un menor en Madrid tras el suicidio de un compañero de instituto

La Policía Nacional ha detenido a un menor del Instituto Educación Secundaria Ciudad de Jaén, en el barrio madrileño de Usera, por acosar a un compañero del mismo centro que se suicidó el pasado lunes.

El detenido, también de 16 años, se encuentra en dependencias del Grupo de Menores de la Policía Nacional, según publican ABC y El Español.

Posible caso de 'bullying'

El motivo es que hay circunstancias que rodean a la muerte de este chico que no están claras, según ha adelantado la Cadena Ser. El menor que se suicidó faltó a clase los últimos días de la semana pasada, y sus ausencias no estaban justificadas. No había ningún protocolo abierto por 'bullying'.

Tras lo ocurrido, el instituto ha intensificado los protocolos. Se trata del segundo suicidio en este mismo centro educativo, después de que en 2015 otra joven se quitara la vida tras sufrir acoso escolar.