Cómo descubrir si tu pareja te es infiel con solo escuchar su voz: este es el truco

Hay infidelidades de todo tipo. Están las micro (solo tonteo y ya), las ocasionales (una noche loca la tiene cualquiera), los amantes (esta es grave porque ya se mezcla amor y sexo) y las reiteradas (el sujeto no pone los cuernos siempre con la misma persona).

Si estás leyendo esto es porque 1) sospechas que tu amorcito te la está pegando, 2) eres tú el infiel y no quieres que te descubran, o 3) estás en el trabajo y por no currar has decidido aprender algo nuevo.

Sea cual sea tu situación, hoy saldrás de dudas: la ciencia ha descubierto cómo saber si alguien no está respetando los códigos de la pareja monógama con solo escuchar su voz.

Cómo detectar al infiel por su voz

Cuando escuchas a una persona hablar, puedes obtener información importante sobre ella.

Todas las voces, sin excepción, tienen unas características biológicas determinadas, y nos revelan datos como el sexo del individuo, el tamaño de su cuerpo, su personalidad, su edad o su madurez sexual. Seguro que te ha pasado: coges el teléfono y escuchas una voz muy grave masculina al otro lado y enseguida la relacionas con un hombre de mediana edad, alto y fuerte.

Pero ¿puede la voz realmente indicar si alguien está poniendo los cuernos? Según la ciencia, sí. Un estudio reciente llevado a cabo por investigadores de Estados Unidos sugiere que es posible pillar así a un infiel.

Para probarlo, los participantes del estudio escucharon grabaciones de personas hablando, de las que no tenían más información que su voz. A partir de ello, señalaron quiénes les parecía que eran "infieles" o "más propensos a engañar".

Las grabaciones que oyeron los participantes eran de personas con voces similares, más o menos de la misma edad y además contaban con una parecida experiencia sexual. Es decir, ninguno de los factores afectó al resultado final.

Los hombres con voz grave son considerados como más infieles, lo mismo que las mujeres con tono sensual

Tras analizar los resultados se llegó a dos conclusiones: los hombres con voz grave son considerados como más infieles, lo mismo que las mujeres con tono sensual.

Según otro estudio, dirigido por el profesor del departamento de Psicología David Feinberg, si quieres averiguar si tu pareja es infiel solo has de fijarte en su tono de voz cuando habla contigo relajado y cuando lo hace en otros contextos. Es decir: si le preguntas qué hizo anoche y de pronto cambia el tono de voz (suena más grave o más aguda, más seca o más cercana), sospecha.

Ellas eligen al hombre por su voz

Como hemos visto, la voz revela muchos aspectos de nosotros. Incluso puede delatarnos. La información que obtiene el resto del mundo al escucharnos, determina qué imagen o concepto tendrán de nosotros.

Así, un hombre puede ser considerado como un buen amante si tiene la voz grave y profunda, pues las mujeres los prefieren así, sobre todo si estas se encuentran cerca de la ovulación.

Esto puede deberse a que, inconscientemente, ellas asocian a los hombres de voz más profunda con la posibilidad de tener niños genéticamente más sanos. Los tonos más graves siempre se han relacionado con tener más descendencia, con una testosterona más alta, con menos hormonas de estrés y con una mayor supervivencia a largo plazo.

(Ahora entiendes por qué tu amigo feo pero con vozarrón liga tanto, ¿no?).

Un hombre puede ser considerado como un buen amante si tiene la voz grave y profunda, pues las mujeres las prefieren así

Por otro lado, los hombres de voz más profunda también son calificados por las mujeres como más propensos a engañar a una pareja y como menos confiables en general.

Esto sugiere que las mujeres extraen información de las voces de los varones para tratar de evaluar la probabilidad de ser engañadas. Esto, a su vez, puede afectar al atractivo de ellos como pareja, dependiendo de si ellas se sienten atraídas hacia el cuidado paterno y una posible relación a largo plazo o simplemente buscan divertirse un rato.

España, país de infieles

Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero qué más da: si el mundo está repleto de infieles se dice y no pasa nada. Una reciente encuesta elaborada por Phieron determinó que tanto a nivel europeo como nacional, en torno al 80% de hombres y más del 50% de mujeres reconoce haber cometido "al menos" una infidelidad.

De todos los encuestados, aproximadamente la mitad cree que nunca les han sido infieles, una opinión mayoritaria en ellos.

En cuanto a si perdonaríamos o no unos cuernos en España, parece que sí, pues el 40% de las ocasiones en las que se descubrió el affaire, el culpable fue absuelto, mientras que en torno al 60% restante no pudo pasar página.

Tras todo ello un único apunte: la infidelidad no es sana.

Y tú, lector, ¿has sido o eres infiel? Cuéntanoslo, que no decimos nada.