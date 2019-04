Desalojan una de las cuatro torres de Madrid tras una falsa amenaza de bomba

La Policía Nacional ha desalojado Torrespacio, una de las cuatro torres de Madrid, por una amenaza de bomba que ha llevado hasta ese lugar a efectivos de la policía, bomberos y servicios de emergencias. Las alarmas saltaron minutos después de las 12 horas, cuando el responsable de seguridad de la Embajada de Australia en España, situada en la planta 24, llamó a la Policía porque habían recibido un aviso de bomba. La policía ha confirmado que se trata de una falsa alarma, y ya ha identificado al autor de esa llamada.

La embajada australiana ha confirmado que permanecerá cerrada el resto del día hasta tener nuevas noticias.

The @AusEmbEsp will remain close for the rest of today, Tuesday 16 April, until further notice. Apologies for any inconvenience