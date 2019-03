Desalojan el CaixaForum de Madrid tras morir una mujer al caer por el hueco de la escalera

El centro cultural CaixaForum Madrid ha sido desalojado este lunes 4 de marzo por la tarde al morir una mujer de 60 años tras precipitarse por el hueco de la escalera, ha informado un portavoz de Emergencias Madrid a Europa Press.

Hasta el lugar se ha desplazado Samur- Protección Civil. La mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria tras precipitarse por el hueco de la escalera y ha fallecido. La Policía Nacional se hará cargo de la investigación para esclarecer las causas de la caída.

Some kind of emergency evacuation at @CaixaForum right now. Not sure what’s going on but the event space and entire exhibition space are being emptied by security currently. #madridpic.twitter.com/ddjNeaeZMo