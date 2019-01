No tener mucho sexo o sentirse atrapado: las 6 señales de que debes dejar a tu pareja

Si estás leyendo esto es porque 1) tienes pareja y quieres dejarla, 2) te has separado hace poco y quieres saber si hiciste bien, 3) eres fan de nuestros artículos o 4) estás procrastinando y has decidido aprender algo nuevo.

Sea como fuere, bienvenido. Hoy podrás resolver eso que tanto te inquieta, te atormenta y te preocupa, que diría nuestra querida Esperanza. Hay ciertas señales que revelan que debes dejar a tu pareja.

En relaciones estables y satisfactorias, cada miembro de la pareja idealiza al otro de una u otra forma. Si no te pasa, huye

¿Para qué alargar algo si no funciona? ¿Para qué seguir dedicando tiempo y esfuerzo en un proyecto que no tiene futuro? Es hora de tomar las riendas y decidir si quieres realmente seguir intentándolo con quien creías que era tu media naranja o si, por el contrario, es el momento de decir adiós para siempre.

Si te ves identificado en la mayoría de las siguientes señales... ¡huye! La mayoría de ellas están apoyadas por estudios científicos.

1) Ves a tu pareja como es

Cuando uno está en una relación, ve al otro como la mejor persona del universo. Se siente el más afortunado del mundo por tener a su media naranja a su lado, ya que la tiene idealizada. Es lo que tiene el amor.

Si no sientes eso y crees que tu pareja es como realmente es, tienes un problema. Una investigación, recogida por 'Business Insider', llegó a la conclusión de que aquellos que tienen "ilusiones positivas" mutuas tienen más probabilidades de permanecer juntos.

En otras palabras, que en relaciones estables y satisfactorias, cada miembro de la pareja idealiza al otro de una u otra forma. Por ejemplo, tienden a pensar que su compañero es el humano más inteligente, atractivo o generoso que conocen y que conocerán.

2) Consideras inferior a tu pareja

John Gottman, psicólogo de la Universidad de Washington y fundador del Instituto Gottman, identificó las cuatro cosas que conducen irremediablemente al divorcio: desprecio, crítica, actitud defensiva y obstaculización.

El desprecio, o ver a tu pareja como si fuese inferior a ti, es lo que se denomina "el beso de la muerte"

El desprecio, o ver a tu pareja como si fuese inferior a ti, es lo que este experto denomina "el beso de la muerte", ya que a partir de aquí ya nada puede ir bien.

Si crees, lector, que tu pareja está por debajo de ti en cualquier aspecto o en su mayoría, es mejor que la dejes y busques otra a la que sí quieras y valores como se merece.

3) Tienes a alguien en la nevera

Si normalmente te visualizas con otra persona o conoces a alguien con el que tonteas –y, por tanto, lo tienes en la nevera–, has de dejar la relación.

En este estudio se preguntó a un grupo de estudiantes que respondieran a cuestiones relacionadas con cuáles serían sus mejores alternativas a su relación actual, y se llegó a la conclusión de que aquellos que pensaban que podían encontrar a alguien mejor, y le ponían nombre y apellidos, tenían más posibilidades de romper la relación en los tres meses siguientes.

4) Te sientes atrapado en la relación

Si te sientes atrapado en la relación, ya sea por hijos, hipotecas o miedos, es una clara señal de que debes dejar a tu pareja. Aunque posponer el mal trago sea útil en un principio, al final tendrás una carga y un agobio encima con el que no podrás lidiar. La dejadez o el temor a aceptar los cambios es lo que lleva a muchas parejas también a pasar por alto unos cuernos.

5) No tienes suficiente sexo

En este artículo quedó claro que los casados hacen el amor, y mucho, pero no es tu caso. Desde hace tiempo percibes que tus relaciones sexuales no son ni tan continuas ni tan satisfactorias como lo eran antes.

Aunque la parte íntima no es primordial para muchas parejas, y cada una lleva la sexualidad de la forma que mejor le parece, si uno de los miembros se siente insatisfecho en la cama tiene solo tres posibles salidas: ser infiel, frustrarse o dejar la relación.

Si uno de los miembros se siente insatisfecho en la cama tiene solo tres posibles salidas: ser infiel, frustrarse o dejar la relación

"Hemos visto que muchos de los usuarios, tanto hombres como mujeres, se divorcian por llevar tiempo en una relación sin sexo", detalla Sigurd Vedal, CEO de NextLove y Victoria Milan.

Si es tu caso, puedes ir a terapia o separarte, aunque votamos por lo segundo.

6) No tenéis amigos en común

Una investigación, realizada por la Universidad de Cornell a través de los datos de Facebook de 1,3 millones de usuarios, descubrió que es probable predecir una ruptura simplemente observando a las personas que siguen los miembros de la pareja en la mencionada red social.

Tras analizar los perfiles de aquellos que habían cambiado su estado a "soltero", descubrieron que éstos no tenían apenas amigos en común con su ya expareja.

"Un cónyuge o una buena pareja hace de puente entre los diferentes mundos de una persona", dijo uno de los investigadores a 'The New York Times'. Cuando su algoritmo no se correspondió a este patrón, la pareja tenía aproximadamente un 50% más de probabilidades de romperse dos meses después.

Y esto es todo, lector. ¿Eres feliz con tu pareja? ¡Vota!