El dardo de Mercedes Milá al viaje al espacio de Calleja: "Tengo que poner un pero a los americanos"

Jesús Calleja ha salido emocionado de la cápsula tras su viaje al espacio y ha dejado sus primeras palabras e impresiones nada más aterrizar en la Tierra. "Me es difícil de explicar. Es increíble, maravilloso. La atmósfera es una línea muy pequeña... Era mi sueño", decía en su primera entrevista después de la misión NS-30 que le ha llevado al espacio a bordo de la nave 'New Shepard' de la empresa Blue Origin.

Una aventura con la que el montañero español más famoso ha cumplido uno de los sueños que perseguía desde que era pequeño. Con los brazos en alto, así ha salido Jesús Calleja de la cápsula junto a los otros cinco tripulantes que le han acompañado en el viaje. Calleja ha sido el segundo de la tripulación en pisar tierra y se le ha visto muy emocionado: gritando y levantando los brazos a modo de celebración.

Sin embargo, la periodista Mercedes Milá ha puesto un gran pero a la retransmisión del evento y se ha mostrado crítica con la misma:

"Pero que poner a los americanos. Nos han destrozado el espectáculo porque no se ha escuchado el sonido cuandoel cohete ha salido hacia arriba, y el fuego y el humo sale por los lados... O nos tenían engañados o al nuestro no le han salido las cosas como a los demás. Y luego en la imagen que van hacia arriba, no se ve cuando los dos elementos se sueltan. Yo no se si es que nuestro astronauta Alegría es un poco soso. Pero yo he echado en falta emoción en el plató"