Cuatro claves de la sentencia de 'La Manada' que debes saber

El voto particular de uno de los tres magistrados pide absolver a 'La Manada': "Desinhibición total en un ambiente de jolgorio"

Uno de los tres magistrados del tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra que ha condenado a 'La Manada' ha emitido un voto particular contrario a la sentencia de sus compañeros. En él, sostiene que no hubo agresión sexual y tampoco abuso sexual (como se determina en el fallo de este jueves). Entre otros argumentos, subraya que la joven afirmó "sin reticencias que no se resistió, ni intentó huir de ninguna manera"; asegura que no vio, ni en los vídeos ni en las fotos, "miedo atroz" alguno por parte de la joven; que se percibe "un ambiente de jolgorio"; y además destaca el hecho de que la denunciante fuese "capaz de mantener su actividad en redes sociales". Por todo ello, pide la absolución de estos cargos de todos los acusados.

Los condenados podrán pedir permisos de salida de prisión en octubre de este año

Los cinco acusados podrían empezar a pedir permisos de salida ordinarios de prisión en el mes octubre de este 2018 en caso de que finalmente fuesen condenados en firme a los nueve años que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Navarra por un delito de abuso sexual. Esa sería la fecha en la que, según el reglamento Penitenciario, podrían empezar a disfrutar de este privilegio al cumplir la cuarta parte de la pena. Llevan en prisión preventiva desde hace un año y nueve meses, tras ser arrestados el 7 de julio de 2016.

Una treintena de ciudades se manifiesta contra la sentencia

Colectivos feministas han convocado para esta tarde concentraciones en numerosas ciudades de todo el país para expresar su apoyo y solidaridad a la víctima de los condenados después de conocerse la sentencia que les declara culpables de un delito continuado de abuso sexual y no de violación.

Defensa pagará el 75% del sueldo al integrante que es militar hasta que haya sentencia firme

Alfonso Jesús Cabezuelo, militar de profesión y uno de los miembros de 'La Manada', seguirá percibiendo el 75% de su retribución básica, hasta que la sentencia emitida por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional sea firme.