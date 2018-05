En un mundo en el que las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarse, la presencia de influencers remunerados se ha convertido en una realidad.

Cuando un usuario de Instagram publica una fotografía luciendo un bolso de Adidas, posiblemente uno (o varios) de los 50.000 seguidores de su cuentan terminen comprándolo. A esta persona se la llamaría “influencer” debido a su capacidad para filtrar el producto de una gran marca a las masas, y como no podía ser de otra manera, un influencer también cobra una cantidad por hacerlo.

Las redes sociales, el hábitat de los influencers

Sí, la televisión ya no lo es todo en el mundo de la publicidad ni el único campo de batalla en el que se baten las empresas. Desde su auge, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube se han convertido en nuevos canales de marketing incluso más potentes, especialmente para el público joven que consume estas apps y tienden a un consumo masivo.

Durante los últimos años, los sectores de moda, belleza, perfumes o viajes han encontrado en las redes sociales el perfecto panorama en el que elegir con cuidado a las personas que mejor pueden representar a su marca y hacerles ganar beneficios. De todas las redes sociales, Instagram se ha convertido en la más potente por su carácter visual e instantáneo junto con YouTube, donde la interacción del conocido como “youtuber” permite colar más fácilmente un producto a sus miles de seguidores.

Pero, ¿cuánto cobra un influencer?

Sin embargo, muchos se preguntarán, ¿cuánto cobra un influencer? ¿Es todo tan bonito como lo pintan? Sí y no. Todo depende de tu cantidad de seguidores y de las impresiones que provoque una determinada publicación en las audiencias.

El primer paso que realizan muchas marcas es comenzar a enviar productos a influencers, especialmente a aquellos que cuentan con una cuenta de más de 5.000 seguidores. En el caso de las influencers de moda, son vestidos y prendas de temporada, mientras en el mundo de los viajes, la posibilidad de ofrecer una noche de hotel o un viaje personalizado a un usuario es la mejor forma. A partir de X número de seguidores, los obsequios se suelen sustituir por dinero.

No obstante, estos pagos no implican que todos los influencers vivan solo de ello como muchos piensan, ya que el sector se reduce a unos pocos que, tras muchos esfuerzo personal y constancia consiguen realmente causar un impacto óptimo. Un estudio de la plataforma de influencers Marvelcrowd confirma que el 32,8% de influencer no cobra más de 200 euros mensuales, mientras que un 24,6% asegura no recibir ningún tipo de ingreso como influencer.

Por otra parte, el 21% de influencers recibe entre 200 y 500 euros al mes, el 9,8%, entre 500 y 1.000 euros y otro 9,8%, entre 1.000 y 3.000. De todos los encuestados, tan solo un 1,6% asegura que sus ingresos superan los 3.000 euros mensuales.

Después de averiguar cuánto cobra un influencer, ¿te animarías a convertirte en uno de ellos?