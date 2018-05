El creador de 'Los Simpson', Matt Groening, crea su primera serie para Netflix

Netflix no solo ha conquistado a los Obama. 'Des(encanto)', en versión original 'Disenchantment' será la nueva serie animada de comedia para adultos del creador de 'Los Simpson' y 'Futurama', Matt Groening, se estrenará en la plataforma el próximo 17 de agosto, según ha anunciado este miércoles la plataforma, que ha divulgado las primeras imágenes de sus personajes.

Ambientada en el mundo medieval en ruinas de Dreamland, la serie se centrará en las desventuras de Bean, una princesa con problemas con el alcohol que está acompañada por un elfo y un demonio, un singular trío que se cruzará con criaturas de todo tipo: ogros, duendes, trolls y también humanos.

Drink it in, peasants! @Disenchantment, the latest series from The Simpsons creator Matt Groening, premieres August 17 on Netflix. pic.twitter.com/INr3mDOzuB