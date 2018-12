Las nueve cosas que no debes comprar nunca de segunda mano, como móviles o muebles

Comprar cosas de segunda mano cada vez es más habitual en España, sobre todo ahora que se acerca la Navidad y hay que cumplir con amigos, pareja y familia. De hecho, según un estudio elaborado por TNS para eBay, con datos facilitados por Vibbo, el 31% de los internautas de nuestro país compra los regalos en estas fechas a vendedores particulares.

Aunque hay artículos que renta adquirirlos usados, hay otros nueve que nunca debemos comprar de segunda mano. Son estos:

1) Altavoces

Si compras un altavoz de segunda mano es probable que no esté en su capacidad máxima de sonido, sobre todo si el antiguo propietario no lo cuidaba adecuadamente. El desgaste del equipo de audio puede ser difícil de detectar a primera vista, pero probablemente lo notarás con un par de usos.

2) Cunas y sillitas para el coche

Pueden ser más caros, pero los expertos recomiendan comprar cunas y sillitas nuevos, ya que es difícil verificar la seguridad de los que son de segunda mano.

3) Cascos

Los cascos también presentan problemas de seguridad si se compran usados, pues pueden tener daños indetectables como consecuencia de un choque o accidente anterior, detallan los expertos de 'Market Watch'.

4) Maquillaje

Aunque el maquillaje es bastante caro, lo cierto es que es muy antihigiénico adquirirlo usado, pues "puede estar contaminado con bacterias, hongos u otros microorganismos que aumentan el riesgo de contraer infecciones peligrosas", dijo a 'Allure' la dermatóloga Sejal Shah.

5) Colchones

La razón para no comprar un colchón usado es tan obvia como pequeña: las chinches. Los colchones son un caldo de cultivo para estos insectos, y además pueden extenderse desde allí a otras áreas de la casa, como alfombras, ropa y muebles. Mejor nuevos, lector.

6) Smartphones

Si no conoces a la persona que te está vendiendo el smartphone, cuidado: podría ser robado. Si lo fuese, no podrías usarlo, o sí y puede que lo estés haciendo en detrimento de la suerte de otra persona. Mejor no jugar con el karma ni la obsolescencia programa, amigo. Cómpralo nuevo, y si no puedes pagar tanto elige uno de gama inferior o de una marca más barata.

7) Cuchillos y batidoras

Puede ser difícil probar la nitidez de los cuchillos y las batidoras sin antes usarlos, pero lo más seguro es que tengan las cuchillas desafiladas. O que el propietario anterior no los haya limpiado correctamente o haya usado un utensilio que haya estropeado el metal. Mejor, nuevos.

8) Antigüedades o muebles

Las antigüedades pueden ser encantadoras y muy hípster, pero también pueden ser peligrosas. Ten mucho cuidado a la hora de comprar muebles usados o antigüedades, ya que puedan contener pintura con plomo, especialmente si tienes niños o mascotas, pues podrían chuparlos o morderlos.

Aunque la pintura con base de plomo se prohibió a finales de los 70, es posible que objetos antiguos aún la contengan.

9) Juguetes

No compres ningún juguete de una tienda de segunda mano o a un particular, pues corres el riesgo de que hayan sido retirados del mercado por no ser seguros para los niños. Además, los pequeños se meten todo a la boca, y a saber dónde ha estado ese objeto. Mejor nuevos, aunque sean de gama más baja.

Y tú, lector, ¿compras mucho de segunda mano?