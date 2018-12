Las diez cosas cotidianas que aumentan tu inteligencia, como consultar el móvil o leer noticias

¿Se puede ser más inteligente haciendo determinadas cosas? Pues parece que así es, querido lector. Si ya has comprobado que no eres más inteligente que la media y que tu cociente intelectual es más bien bajo –o si te has dado cuenta de lo contrario y quieres tener más neuronas–, a continuación te contamos las diez acciones cotidianas que, de hacerlas, pueden aumentar tu inteligencia:

1) Rodearte de personas sarcásticas

Un estudio de la revista 'Organizational Behavior and Human Decision Processe' ha descubierto que rodearse de personas sarcásticas aumenta la inteligencia. Llegaron a esta conclusión tras pedirle a los participantes de su investigación que resolvieran problemas: y éstos lo hicieron mucho mejor después de escuchar frases sarcásticas.

¿Por qué se produce esto? Porque el sarcasmo obliga al cerebro a pensar de manera abstracta, impulsando la innovación y la creatividad.

2) Sentirse agradecido

Una actitud de gratitud también incrementa la inteligencia, pues ayuda a evitar elecciones impulsivas. Lo comprobó un estudio psicológico de autocontrol monetario, que concluyó que aquellos que estaban agradecidos mostraban más 'paciencia financiera' que los enfadados.

3) Comer bien

Si dejas de consumir comida basura aumentará tu capacidad intelectual. Además, se ha demostrado que la grasa trans, que encontramos en las galletas, por ejemplo, también puede interferir en el funcionamiento óptimo de la memoria.

4) Mirar el móvil

Tener tu smartphone cerca puede ayudarte a pensar con claridad. Un estudio, recogido por 'Reader's Digest' y realizado con usuarios de iPhone de entre 18 y 24 años, lo demostró.

Los participantes completaron dos acertijos de búsqueda de palabras. A mitad de la prueba, colocaron sus teléfonos en la esquina de la habitación. Cuando los móviles estaban cerca, los voluntarios encontraron un promedio de nueve palabras, y tan solo seis cuando los aparatos estaban al otro lado de la sala. Se comprobó que las personas que habían sido separadas de sus teléfonos habían sentido más ansiedad y presión arterial.

5) Descansar

Relajarse después de un largo día y reflexionar sobre lo acontecido puede ayudarnos a ser más inteligentes, a eliminar el estrés y a aumentar la estimulación mental.

6) Leer noticias

Esta actividad nos nutre de ondas cerebrales saludables. Hacer una pausa de media hora cada mañana o cada tarde para leer un periódico o ver las noticias ayudará al cerebro a mantenerse activo. Digerir nueva información es un buen hábito diario.

7) Leer libros

La lectura es la forma más básica de facilitar la actividad cerebral. Además, con la lectura introducimos nuevo vocabulario y aprendemos el uso correcto de la gramática. Asimismo, es una oportunidad para que hagamos conexiones entre lo que estamos leyendo y la vida real. De esta manera, podemos hacer que el cerebro viaje a otro lugar o viva situaciones nuevas.

8) Dibujar

El dibujo fomenta la actividad cerebral de una manera especial. Además de mejorar la coordinación, ayuda a los neurotransmisores a almacenar los recuerdos de forma más permanente y vívida. No hace falta hacer grandes creaciones, con pintar garabatos ya obtendremos el beneficio. Y lo mismo ocurre con la pintura.

9) Tocar un instrumento

Aprender a tocar un instrumento también incrementa la inteligencia. La coordinación mano-ojo, la memoria, la concentración y las habilidades matemáticas mejoran. Si bien algunos son más difíciles de aprender que otros, cualquiera facilita el funcionamiento cognitivo.

10) Escribir

Igual que la lectura, la escritura fomenta la adquisición de nuevo vocabulario, de habilidades gramaticales y del uso adecuado de la sintaxis. La escritura, además, ayuda al cerebro a almacenar información de manera más efectiva. Por eso no extraña que los estudiantes que regularmente toman notas escritas a mano durante las clases universitarias obtengan mejores calificaciones en los exámenes.

Y esto es todo, lector. ¿Has decidido ya si eres inteligente? ¿O vas a probar a aumentar tu inteligencia?