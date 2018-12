Estas han sido las contraseñas más utilizadas este año... y sí, hay gente que todavía usa "123456"

Este mismo viernes, un error de Facebook ha dejado al descubierto las fotografías de, al menos, 6,8 millones de usuarios, que podrían haber sido expuestas en terceras aplicaciones. Y el pasado septiembre, la misma red social sufrió un ciberataque con la filtración de información de casi 50 millones de usuarios.

En definitiva, en un momento en el que la seguridad en Internet se trata con sumo cuidado, las contraseñas que todavía siguen utilizando los usuarios, no resultan excesivamente complicadas de acceder. De hecho es, más bien, todo lo contrario.

Como cada año, SplashData ha publicado la lista de peores contraseñas de 2018. Lo ha hecho después de analizar y evaluar hasta cinco millones de claves. Y si eres de los que no te comes mucho la cabeza a la hora de poner coto a tu información en la Red, no te preocupes, no estás sólo.

Lista de contraseñas más utilizadas en 2018

Esta lista lleva haciéndose desde hace ya un lustro y lo sorprendente es que los dos primeros puestos se han mantenido sin cambios desde entonces. Así las cosas, '123456' y 'pasword' han sido las más utilizadas.