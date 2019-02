Rivera evitó la foto a tres en la concentración de Colón, y otras noticias del día

Rivera evitó la foto a tres en el escenario de Colón

Un representante por cada partido. Siete partidos, siete dirigentes (PP, Cs, Vox, Foro, PAR, UPyD y UPN) deberían haber subido al escenario de la plaza de Colón tras leerse el manifiesto en favor de la convocatoria de elecciones. No pudo ser. Albert Rivera no concedió el posado. La imagen de los tres dirigentes del centroderecha español, codo con codo, flanqueados por los otro cuatro impulsores del acto, no pudo ser. Al primer acto conjunto del centroderecha español le falló el póster, la imagen gráfica de la unidad. Continúa leyendo.

Clamor contra Sánchez para que convoque elecciones ya

Decenas de miles de personas han desbordado este domingo el centro de Madrid para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acabe con sus "cesiones" al separatismo y convoque elecciones generales. Unas 45.000 personas según la delegación del Gobierno. Al menos 200.000 según los organizadores. Lee la crónica completa.

PSOE, Podemos y el independentismo tachan de "fracaso" la manifestación

La dirección federal socialista, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carles Puigdemont o Quim Torra, entre otros, consideran que la concentración de PP, Ciudadanos y Vox en la madrileña plaza de Colón ha sido un fiasco. Entérate de todas las reacciones.