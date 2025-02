¿Cómo elegir un jamón serrano sano en el súper? Mala señal si ves estos ingredientes en la etiqueta

Ir al supermercado a comprar jamón es algo que casi todos hacemos cuando vamos a hacer la compra. El jamón envasado es la solución más rápida y cómoda para los que no quieren pasarse por la charcutería. En la estanterías existen múltiples opciones de jamones a elegir pero no todos son igual de buenos y saludables. Las etiquetas de los jamones no dan información valiosa para saber si estamos comprando un jamón sano o no. La próxima vez que vayas a hacerte una tostada o un bocadillo con jamón serrano, revisa antes la etiqueta.

Lo primero que hay que mirar

La primera norma que tenemos que tener clara, es la cantidad de carne que tiene el jamón. Si no tiene un alto porcentaje de carne, 90% o más, no estaremos comprando la mejor opción. Así lo señala el nutricionista Fernando Carrasco. ¿Qué ingredientes se pueden encontrar en el jamón serrano? Por lo general, en cualquier jamón serrano envasado que compramos en cualquier supermercado se encuentran los siguientes ingredientes:

- Nitritos y nitratos , que son convervadores

, que son convervadores - Antioxidantes : ascorbato de sodio o vitamina C

: ascorbato de sodio o vitamina C - Corrector de acidez

de acidez - Azúcares : esto se hace parra mantener la humedad correcta en el producto

: esto se hace parra mantener la humedad correcta en el producto - Sales para ajustar el sabor

Según explican los expertos, es normal que el jamón también lleve algunos conservadores como nitritos y nitratos que además están autorizados por normativa. Sin embargo, según comenta la nutricionista Laura Arranz, "la presencia de ingredientes como azúcar , dextrosa o un contenido excesivo de aditivos no son una buena señal".

Así que la próxima vez que vayas a comprar jamón al supermercado, fíjate antes si en el etiquetado aparecen algunos de estos últimos ingredientes. Será indicativo de que no tienes delante un jamón saludable.