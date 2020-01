Las mejores colonias de Mercadona de hombre y mujer y cuáles son sus equivalencias

Se aproxima una época del año marcada por las festividades de Navidad y esto se traduce en regalos, sorteos del amigo invisible, etc. Buscar un detalle para estas fechas no resulta demasiado fácil, sobre todo si se quiere dar con algo económico y atractivo. Pero es aquí cuando entra Mercadona y más concretamente sus colonias que tienen ya una popularidad asentada en el mundo de la cosmética y perfumería. La empresa de Juan Roig ha conseguido grandes olores equivalentes a las fórmulas de los grandes perfumes de marca, pero a un precio mucho más reducido.

Por este motivo, las colonias de Mercadona son cada vez más demandadas. Porque quien busca un producto de este tipo, no sólo busca un buen aroma, sino que también resulte asequible para nuestro bolsillo.

El problema es que muchos perfumes de marca tienen unos precios elevados y que en muchas ocasiones vienen en frascos pequeños. Razón que convierte a Mercadona en una opción más que plausible, pues entre sus supermercados se pueden encontrar colonias económicas y cuyo aroma recuerda a las de marca.

Colonias de Mercadona para hombre

Entre las opciones para ellas, se encuentra hasta una veintena de colonias como Rose Nude, Flor de Mayo, o Oud Noir que se asemejan a perfumes de marca. Los precios de los productos de Mercadona rondan los 10 euros.

De esta forma, si buscamos un perfume como el de Lovely de Sarah Jessica Parker, se podría optar por Luz de Flor Rosa. Mientras que si elegimos In 2 You by Calvin Klein, tendríamos su equivalencia en Límite for Her.

Colonias de Mercadona para mujer

Aunque haya menos variedad, también hay colonias para hombres con su pertinente equivalencia. Tal es el ejemplo de Como tu fuerza que se parece a Le Male de Jean Paul Gaultier.

Si se busca alguno que se parezca o recuerde a XS de Paco Rabanne, una opción factible sería Enciende por him. Y por ejemplo, Ck One de Calvin Klein tiene su parecido en 9.60.

Lista completa de colonias de Mercadona y equivalencias

Para ella

La Vie Est Belle Lancôme equivaldría a Elección Privada

Chloé es muy parecido a Rose Nude

Nina de Nina Ricci se parece a Como Tú Fantasía

Oud Rosé privé de Armani es similar a Oud Noir

Flower by KENZO tiene un aroma similar a Foral Dream de ADIDAS

Ô de Lancôme es parecido a Como Tú Libertad

Pleasures Estée Lauder comparte aroma con Como Tú Sueños

CH de Carolina Herrera es similar a Enciende for Her

Eau de Rochas huele similar Zinnia

Anais Anais de Cacharel se parece bastante a Como Tú Noche

Davidoff for Women Cool Water se puede sentir en los matices de 9.60 rosa.

Lovely by Sarah Jessica Parker es parecido a Luz de Flor Rosa

L’eau de Issey by Issey Miyaki se parece a Luz de Flor Azul

In 2 You by Calvin Klein su equivalente podría ser Límite for Her

Be Delicious by DKNY (Manzana verde) su equivalente podría ser Monogotas de Manzana

Intuition Estée Lauder es similar en aroma a Como Tú Pasión

Aire de Loewe se puede conseguir un olor parecido con Complicity Woman

Black Orchid by Tom Ford lo podríamos obtener muy similar con Hortensia H (Cyprum) – Jardín secreto

The One by Dolce & Gabanna es similar a Hortensia H (Silvus) – Jardín Secreto

Chance Eau Tendre by Chanel coincide parcialmente en aroma con Grand Suite by Capri

Classique by Jean Paul Gaultier tiene un aroma similar a Very Women

White Musk by Body Shop se asemeja bastante a Único Musk de Mercadona

Ralph by Ralph Laurent se consigue muy parecido con ADIDAS Fruit Rhythm

L’eau Par by KENZO tiene notas que recuerdan a Adidas Free Emotion

DKNY red delicious comparte notas con ADIDAS Natural Vitality

Hidden Fantasy by Britney Spears coincide ligeramente con Psicodelic Pachá

Taj Sunset by Escada se puede obtener un aroma similar con Beyoncé Heat Rush

Pure Poison by Dior comparte notas con Amour d’Anouk

Nenuco para Bebés es similar a la Colonia para Bebés Deliplus

Para él