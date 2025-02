Te interesa si no eres de Madrid: allí usan este truco para circular sin etiqueta por las ZBE

Las Zonas de Bajas Emisiones van ganando terreno. Son muchas las ciudades que se están sumando a este nueva política y no solo las encontramos en Madrid. Otras grandes ciudades ya han puesto en funcionamiento esta nueva política ambiental como Sevilla o Barcelona. Para remontarnos a los primeros casos de zonas ZBE en ciudades, tendríamos que irnos a Londres y Berlín, lugares donde se apostó por herramientas para luchar contra la contaminación y mejorar la calidad del aire.

Obligatorias en ciudades de más de 50.000 habitantes

Según explican desde RACE, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética obligó a todas las ciudades que superaran los 50.000 habitantes tuviesen que establecer una Zona de Bajas Emisiones antes de 2023. "Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las ciudades no han hecho los deberes", apuntan desde la web de RACE.

Esto implica que 150 municipios españoles repartidos por toda España deben adaptarse a la normativa y tener creada su propia ZBE. Hay algunas ciudades que han hecho los deberes como Madrid, Barcelona, Córdoba, Pontevedra, A Coruña, Sevilla, Badalona, Rivas-Vaciamadrid, San Cugat del Vallés, Valencia o Sant Joan Despí. La realidad es que muchos municipios todavía están trabajando para implementar sus zonas ZBE, aunque estás ya se encuentren fuera del plazo establecido por la ley.

¿Qué vehículos no pueden circular por una ZBE?

En 2024 ya había una serie de coches que ya no podían circular por Zonas de Bajas Emisiones. Estos son los que no tienen ningún tipo de etiqueta medioambiental: los vehículos gasolina anteriores al año 2000 y los diéseles anteriores al año 2006. La explicación es que estos vehículos no tienen ningún tipo de normativa anticontaminación (ni Euro 3, Euro 4 o Euro 5). Desde RACE insisten que cada ciudad tendrá sus particularidades.

Así podrá volver a circular tu coche que ahora no tiene etiqueta

Podríamos decir que existe sólo una manera de que tu coche sin etiqueta medioambiental vuelva a la carretera. Esto pasa por convertirlo en vehículo histórico, ya que pueden saltarse las ZBE según la normativa. Los vehículos históricos son aquellos que cumplen más de 30 años desde la primera vez que se matricularon, mantienen su estado original y tienen cierto valor como patrimonio cultural. Si tu coche cumpliera estos requisitos, recibirías un permiso especial para circular por una ZBE.

A la hora de matricularlo comprobarán cosas como su estado original, que no tenga modificaciones de ningún tipo y no haber sido usado a diario. Si tu coche reúne todas las condiciones, tendrás que iniciar todos los trámites burocráticos (el famoso 'papeleo'). Existen 3 opciones: pasar por un club de automóviles clásicos, el propio fabricante o un laboratorio. Alguno de estos tres estamentos serán los encargados de certificar todo lo necesario antes de pasar la ITV y hacer un cambio de matriculación en una oficina de Tráfico.