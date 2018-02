Una nueva agrupación se ha sumado a la moda de cantar sobre el ‘procés’ en el COAC 2018del Carnaval de Cádiz. Se trata de ‘Los Carapapas’, que este año presentan la comparsa ‘Los ángeles de la guarda’ en el tradicional concurso de chirigotas. En su letra se critica duramente el apoyo social al Gobierno tras la represión policial del 1-O y la aplicación del artículo 155.

“Puedo entender que luchen por su independencia, pues muchas veces a mi este país me da vergüenza” entonan vestidos de ángeles, denunciando a los que “mandaron a la policía pa moler un pueblo a palos”. Sin embargo, el mayor reproche está dirigido a la población que colocó banderas en los balcones en señal de apoyo al Gobierno español: “Yo no los vi sacar la banderita contra los ladrones contra los recortes, o con las pensiones. Nunca los vi colgarla por la sanidad y por tantos paraos que no pueden más” cantan.

El procés, protagonista en el Carnaval

La comparsa del Carnaval de Cádiz continúa su reproche contra los que agitan banderas identitarias, pidiéndoles que lo hagan cuando no haya “ni un solo niño que pase frío ni pase hambre”, ni mujeres en "listas de nombres que mueren maltratadas a manos de un hombre”. También critican duramente la figura del Rey y la corrupción de la Casa Real: “Cuando en esta nación, hasta el Rey pueda votarse, y si su cuñado robó, que lo pague con la cárcel”, entonces, “ve donde quieras, saca tu trozo de tela y presume de bandera”. La memoria histórica y los recortes en educación son otros de los problemas que ‘Los Carapapas’ denuncian en su comparsa.

‘Los Carapapas’ son la tercera agrupación que canta sobre el procés en el COAC 2018. Anteriormente, la chirigota ‘La Familia Verdugo’ creó una gran controversia por simular la decapitación del líder independentista Carles Puigdemont por “alta traición”. Poco después, otra agrupación presentó ‘Este año nos veréis en el altar’, en la que se burlaban de aquellos que se sintieron ofendidos por la primera.