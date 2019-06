Ciudadanos rompe relaciones con Manuel Valls... y otras cuatro noticias de este lunes

1. Ciudadanos rompe relaciones con Manuel Valls

Ciudadanos ha anunciado este lunes que rompe su alianza con Manuel Valls en Barcelona. Ha sido la portavoz de la formación naranja en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, la que ha asegurado que tendrán un "grupo propio" con sus tres concejales. "Ciudadanos tendrá voz propia. Somos la voz del constitucionalismo en Barcelona", subrayó.

2. El abogado de Puigdemont intenta sin éxito colarse en el Congreso

Carles Puigdemont ha tratado este lunes de conseguir su acta de eurodiputado sin pasar por el Congreso de los Diputados para acatar la Constitución, requisito previo exigido por la Junta Electoral Central para lograrlo. Ha sido su abogado, Gonzalo Boye, el que ha acudido a la Cámara Baja con una declaración jurada del expresidente de la Generalitat, fugado de la justicia española, con la intención de recoger de su parte la credencial. El Congreso ha rechazado esta fórmula y ha expulsado a Gonzalo Boye del edificio.

3. La Generalitat sigue con sus desafíos y abrirá otra 'embajada' en México

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha informado de que el gobierno catalán abrirá próximamente una oficina en México, la primera delegación en Latinoamérica. Bosch, de viaje oficial en México, lo ha anunciado durante un encuentro con la comunidad catalana en el Orfeón Catalán de la capital mexicana, que tuvo lugar ayer domingo. El conseller ha subrayado que el Govern quiere tener presencia "en lugares donde nunca ha llegado, como Latinoamérica", con el ánimo, ha dicho, de "defender los derechos de los catalanes en todo el mundo".

4. Vox cancela sus reuniones con el PP por la 'traición' de Madrid

Vox ha anunciado este lunes que han suspendido los contactos con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, formación con la que tenían prevista otra reunión hoy. Ha sido la líder en la región Rocío Monasterio la que ha afirmado que necesitan "socios que tengan capacidad de negociación". "Hasta que no se cumpla con lo pactado no tiene sentido mantener reuniones para otra negociación", ha dicho desde la Asamblea de Madrid. Según Monasterio, parece que hay un incumplimiento de contrato por parte del PP.

5. Florentino Pérez rinde cuentas sobre el proyecto Castor

"No lo sé". Ha sido la respuesta de Florentino Pérez, presidente de ACS, sobre el proyecto Castor. "Yo no he tenido nada que ver con el Castor, no he intervenido, poco les puedo ayudar", ha dicho en su declaración en la Comisión del Parlamento de Cataluña, donde ha asegurado que la primera noticia que tuvo del Castor fue cinco años después, con el seísmo.