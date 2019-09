Caso Alcàsser: se abre una nueva línea de investigación 27 años después

Este verano el caso Alcàsser ha vuelto a primera plana por el fallecimiento de uno de los principales investigadores del caso, Juan Ignacio Blanco, y por el documental que Netflix emitió sobre el triple crimen que conmocionó a España en 1992.

El secuestro, violación, tortura y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, tres adolescentes de catorce y quince años del municipio valenciano, sigue causando controversias en la actualidad, pues apenas nadie se cree la versión oficial de lo sucedido.

Las niñas aparecieron el 27 de enero de 1993, setenta y cinco días después de su desaparición. Sus cuerpos, que presentaban numerosas mutilaciones y fueron hallados en avanzado estado de putrefacción, fueron encontrados por dos apicultores encontraron en una fosa en el barranco de la Romana.

Luis Frontela, el forense que llevó el caso Alcàsser, revela que está siguiendo con las investigaciones y que apuntan directamente a que la huida de Anglés no fue tal y como se dijo

El padre de Miriam, Fernando García, nunca confió en la versión oficial, que acabó con el encarcelamiento de Miguel Ricart, quien, supuestamente, cometió los crímenes junto con Antonio Anglés. Este último, en teoría, huyó cuando aparecieron los cuerpos. Una teoría que nunca quedó clara, ya que nunca llegó a haber ningún rastro sobre él.

Ahora, Luis Frontela, el forense que llevó el caso Alcàsser, revela que está siguiendo con las investigaciones y que apuntan directamente a que la huida de Anglés no fue tal y como se dijo.

Caso Alcàsser: se abre una nueva línea de investigación

Este domingo se emitió un especial del caso Alcàsser en 'Cuarto Milenio' (Cuatro). Al programa, que recordaba sobremanera a 'Esta noche cruzamos el Mississippi' de Telecinco –donde se debatía día sí día los pormenores del crimen–, acudieron Fernando García Y Luis Frontela.

El forense sigue asegurando hoy, 27 años después, que la versión oficial es una falacia. Frontela reveló asimismo que sigue con las investigaciones a día de hoy, y que ha encontrado una nueva tercera vía, la cual está relacionada con la desaparición deAntonio Anglés: "Existen pruebas para demostrar que no se desprendió de manera voluntaria de determinado objetos suyos".

Frontela considera que "Anglés no se escapó, como nos han contado. Ni siquiera llegó a Madrid". Está investigando si a Anglés "se lo quitaron del medio” porque "quizás sabia demasiado", aunque no cree en las teorías de la conspiración que implican a poderosos. "Soy muy cabezón, si me dejan llego hasta el final”, aseguró. "El cuerpo, vivo o muerto, está en algún sitio e intuyo donde puede estar", remató el forense.

Fernando García sigue luchando por saber la verdad

Fernando García, padre de Miriam, acudió también al especial de 'Cuarto Milenio', después de veinte años desaparecido de la televisión.

García, que está muy descontento con el enfoque del documental de Netflix pues aseguró que no refleja la verdad, dijo que, a día de hoy, sigue sin saber qué le pasó a su hija y a sus amigas Toñi y Desirée: "No murieron en La Romana, las llevaron ya fallecidas a La Romana".

Fernando aseguró que los dos acusados fueron “dos personas que tuvieron que buscar para cubrir un expediente”. Es decir, no cree que “los dos acusados vieran a las niñas siquiera”. Él, desde el primer día, vio algo que no le cuadró y en la actualidad sigue “sin creer en la versión oficial” del caso. “Sigo pensando que algún día todo se sabrá”, añadió.

