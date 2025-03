Cambio de hora en marzo: ¿cuándo llega el horario de verano?

Llega el cambio de hora en España. ¿Dormiremos más o menos? ¿Cómo afectará a nuestra salud? El horario de verano arrancará durante la madrugada de este sábado día 29 al domingo 30 de marzo, por lo que a las 02:00 (1:00 en Canarias) serán las 03:00 (02:00 en Canarias). De acuerdo con la normativa en vigor, este horario de verano se extenderá hasta el próximo 26 de octubre.



La Unión Europea (UE) fija una fecha y una hora comunes a todos los Estados miembros para el comienzo y el fin del conocido como horario de verano. La última comunicación de la Comisión Europea al respecto fue de 2021. Entonces se trasladó cuándo se tenían que producir los cambios hasta 2026: los últimos fines de semana de marzo y octubre, respectivamente, a las 02:00 hora española.



Esto no quiere decir que a partir de 2026 vaya a dejar de haber cambios de hora. Y es que el Consejo de la UE, que representa a los gobiernos de los países miembros, aún no ha tomado una decisión final al respecto, a pesar de que el Parlamento Europeo ya apoyó en 2019 la propuesta de la Comisión Europea en favor de permitir que cada Estado decidiera en una consulta pública si mantener su horario actual o fijar uno definitivo sin ajustes bianuales. Para que esta medida se aplique, tanto el Parlamento como el Consejo deben estar de acuerdo.



El primer cambio de hora en España se produjo en 1918, aunque ni entre los años años 1920 y 1925 ni entre 1930 y 1936 se produjo ningún cambio de hora. El Gobierno de Franco retomó en 1940 esta medida para que España tuviera el mismo horario que la Alemania nazi y los países de Europa Central. El horario de verano resucitó en España y en el resto de Europa en los años 70 por la crisis del petróleo y hasta que no haya avances a nivel europeo, seguirá vigente.



En la consulta pública efectuada sobre este tema sobre la Comisión Europea en 2018, el 93% de los españoles participantes apoyó la eliminación del cambio de hora, más que la media europea, que se situó en el 84%. Ese mismo año, el Gobierno acordó una Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial, encargada de la elaboración de un informe de evaluación de las disposiciones reguladoras del cambio horario, así como sobre la conveniencia de mantener en nuestro país la hora de Europa central.



En su informe, de fecha 20 de marzo de 2019, esta Comisión concluyó que "no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no existiese un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta". Según indicó, lo "prudente" por parte del Ejecutivo sería mantener el cambio estacional e ir nutriéndose de argumentación suficientemente consolidada y compartida.

¿Se ahorra energía con el cambio de hora?

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha señalado en declaraciones a Europa Press que no ha realizado estudios, avances ni trabajos relacionados con el cambio de hora en los últimos años y ha recalcado que en España no existen informes actualizados que permitan asegurar que el cambio de hora lleve asociados ahorros energéticos. "El último data de 2015 y en ningún caso se ha analizado el impacto del cambio de hora en un contexto como el actual", ha insistido.



De acuerdo con el organismo, el informe más actual sobre el tema fue elaborado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en 2018. Según detalla la investigación, si bien los cambios estacionales de hora pueden producir ahorros, estos son marginales, y no hay certeza de que los beneficios se obtengan en todos los Estados miembros de la UE.



A su vez, también incide en que aunque puede haber ahorros de energía en iluminación, no es tan evidente que ocurra lo mismo con la calefacción, donde se podría incluso aumentar su consumo. Además, puntualiza que los resultados son difíciles de interpretar ya que están influenciados por factores externos, como la meteorología o el comportamiento de los usuarios.



El IDAE ha subrayado que los estudios de cambio horario requieren de un análisis prolongado en el tiempo para evaluar situaciones estacionarias. Así, ha recordado que el cambio de hora se aprobó en una época con hábitos de vida distintos que podrían afectar en mayor medida al consumo energético (por ejemplo, la extensión del teletrabajo).



Asimismo, ha destacado que los análisis que se solían utilizar para calcular estos datos se han visto alterados "significativamente" por las nuevas exigencias de eficiencia energética en iluminación, en los sistemas de climatización y en los propios edificios, así como la progresiva introducción del autoconsumo.

¿El horario de invierno o el de verano?

Una encuesta realizada en 2024 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con una muestra de 1.337 personas concluyó con que el 70% de españoles prefiere el horario de verano frente al 23% que esta a favor del horario de invierno. Sin embargo, un reciente estudio mundial en el que ha participado Darío Acuña, profesor emérito del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, ha avisado del impacto biológico negativo que tiene el cambio horario en las personas y ha apostado por mantener el horario de invierno, al ser más equilibrado.



En concreto, el trabajo argumenta que las variaciones de luz a lo largo de las estaciones son suaves para permitir la adaptación humana, suavidad que el cambio al horario de verano rompe. Además, el horario de invierno evita el exceso de luz por la tarde y noche, considerado perjudicial para la salud al alterar el sistema cronobiótico de las personas.